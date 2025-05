Titel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Nintendo Uitgever Nintendo Releasedatum 12 mei 2023

"De opvolger van The Legend of Zelda: Breath of the Wild is nu in ontwikkeling." Met die simpele zin en een paar flarden van wat de volgende grote Zelda-game moest worden, greep Nintendo tijdens de E3 van 2019 de aandacht. De kijkers van de Nintendo Direct-livestream zagen een herkenbare wereld, waar duistere krachten nieuw kwaad aankondigden. Deze versie van Hyrule was immers niet lang daarvoor door Link ontdaan van de invloed van Calamity Ganon, maar daarmee is het verhaal dus niet ten einde. In de korte clip zagen we hoe Link en prinses Zelda samen op avontuur waren, hoe een wezen lijkend op Ganon weer tot leven werd gewekt en hoe Hyrule Castle leek op te stijgen. Inmiddels weten we dat dat laatste waarschijnlijk klopt, want in de jaren die volgden, toonde Nintendo meer beelden. Onlangs toon ook al wat gameplay, waarin te zien was hoe Hyrule nu allerlei nieuwe, zwevende eilandjes in de lucht bevat. Een aantal van die eilandjes konden we vorige week alvast bezoeken, toen we op bezoek bij Nintendo in Frankfurt alvast een paar uur aan de slag konden met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Een klein stukje context vooraf: ik ben geen The Legend of Zelda-fan. Dat wil zeggen: ik vind het prachtige games, maar ik had vroeger een SEGA toen anderen Link ontmoetten met hun NES en later hun SNES. Ik had een PlayStation in plaats van een Nintendo 64 en een Xbox (en een game-pc) ten tijde van de Game Cube. Later heb ik diverse TLOZ's alsnog gespeeld, met Breath of the Wild als recentste exemplaar, maar ik ben nooit geïnfecteerd door wat je zou kunnen omschrijven als 'het Zelda-virus'. De hoogwaardige prestaties van de Japanse meesters vallen niet te ontkennen, maar ik ben het type gamer dat zich afvraagt of de spelwereld niet een stuk minder leeg had kunnen zijn als de game op krachtigere hardware had mogen draaien. Breath of the Wild is immers ontwikkeld voor de Wii U en kwam daarna uit voor de Nintendo Switch. Behalve de upgrade naar het oledscherm en het gebruik van een efficiëntere chip, is er aan die Switch niets veranderd. Daarom stapte ik met enige scepsis de trein in: hoeveel meer zou deze game kunnen bereiken, wetend dat de hardware in zes jaar tijd niet vooruit is gegaan?

Het definitieve antwoord op die vraag laat natuurlijk nog even op zich wachten, want we konden tijdens deze previewsessie maar een beperkt stukje van de game spelen. Een begeleider van Nintendo wees ons tijdens het spelen keurig naar zwevende eilanden die we mochten bezoeken, puzzels die we mochten doen en vijanden die we mochten bevechten. Het was geen ideale manier om je eerste minuten met een nieuwe Zelda-game door te brengen, maar de reden valt te begrijpen. Link krijgt in Tears of the Kingdom een aantal specifieke nieuwe krachten die een andere manier van spelen met zich meebrengen. Het uurtje dat we konden doorbrengen met de game was dan ook vooral daarop gericht.

Hoewel we dus niet ver mochten reizen in de spelwereld, konden we natuurlijk wel om ons heen kijken en zien hoe de wereld eruitziet. De veranderingen in de spelwereld zijn evident zodra je even rondloopt in Tears of the Kingdom: de zwevende stukken spelwereld vallen nogal op. Daarnaast weten we uit de trailers dat Hyrule in deze game ook een stuk donkerder voor de dag kan komen dan we in Breath of the Wild hebben gezien. Dit hebben we nog niet teruggezien in de gameplay, maar dat staat de gamer waarschijnlijk nog te wachten. Dat geldt ook voor eventuele stukken waar Zelda een rol in speelt. We weten uit de trailers dat ze op een gegeven moment met Link op pad gaat, maar ook daarvan hebben we nog niets gezien. Deze hands-onsessie draaide volledig om de nieuwe krachten die Link bezit en wat ze betekenen voor de gameplay.