Nintendo toont nieuwe gameplaybeelden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo heeft een video gepubliceerd waarin het bedrijf zo'n tien minuten aan nieuwe gameplaybeelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom toont. Deze game wordt de opvolger van Breath of the Wild uit 2017.

De video wordt gepresenteerd door Zelda-producent Eiji Aonuma. Hij voorziet de gameplaydemonstratie hier en daar ook van commentaar en toelichtingen. In de beelden is onder meer te zien welke nieuwe vaardigheden Link allemaal tot zijn beschikking heeft in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Wat onder meer opvalt, is dat de spelwereld veranderd is ten opzichte van die in Breath of the Wild. Zo zijn er landmassa's die in de lucht zweven en op meerdere manieren zijn te bereiken. In de video is een manier te zien, namelijk een vallende rots. Door erop te klimmen en middels de Recall-vaardigheid de tijd terug te draaien, gaat de rots terug naar boven en is het in de lucht zwevende eiland te betreden.

Daarnaast hoeven bergen en heuvels niet altijd meer beklommen te worden. Als er een grot aanwezig is, kan de speler deze betreden en middels de Ascent-vaardigheid door het plafond springen om vervolgens bovenop de berg te belanden.

Verder is het mogelijk om wapens en voorwerpen aan elkaar te plakken via de Fuse-vaardigheid waarna ze beter presteren. Zo kan een rots aan een knuppel wordt bevestigd om meer schade aan te richten. Vijanden kunnen ook dergelijke wapens hanteren. Ook is er een Ultrahand-vaardigheid om een soort voertuigen te maken. In de video is dit te zien door boomstammen aan elkaar te bevestigen en twee ventilators toe te voegen om een soort speedboat of hovercraft te maken.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt uit op 12 mei voor de Nintendo Switch. Nintendo kondigde de komst van deze game in 2019 al aan en deelde in 2021 voor het eerst gameplaybeelden.