Zelda: Breath of the Wild-sequel heet Tears of the Kingdom en komt in mei uit

Nintendo heeft de releasedatum van zijn volgende grote The Legend of Zelda-game aangekondigd. Deze game krijgt de titel Tears of the Kingdom en komt op 12 mei 2023 uit voor de Nintendo Switch. Tears of the Kingdom is het vervolg op Breath of the Wild.

Nintendo deelde de releasedatum en de titel dinsdag in een korte teaser tijdens zijn Direct-presentatie. In de trailer worden muurschilderingen getoond, die de wederopstand van Ganondorf lijken te vertonen. Dat wordt opgevolgd met een aantal korte gameplaybeelden, waarin onder andere is te zien hoe Link op een soort glider door de lucht van Hyrule vliegt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is het vervolg op Breath of the Wild, dat in 2017 uitkwam voor de Wii U en Nintendo Switch. Nintendo kondigde de komst van deze game in 2019 al aan en deelde vorig jaar voor het eerst gameplaybeelden.

De gamegigant bevestigde eerder al dat deze sequel in de lente van 2023 zou verschijnen. Aanvankelijk zou de game dit jaar nog uitkomen, maar het bedrijf stelde dat later uit. Uit eerdere informatie van Zelda-producer Eiji Aonuma blijkt dat Tears of the Kingdom zich niet alleen op de grond plaatsvindt, maar ook in de lucht boven Hyrule. Verdere details over de game zijn nog beperkt.