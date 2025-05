Nintendo heeft bijna 140 miljoen Switch-consoles geleverd

Nintendo heeft sinds de release ongeveer 139,36 miljoen Switch-consoles geleverd. Dat maakt het Japanse gamebedrijf bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Afgelopen kwartaal is Super Mario Bros. Wonder daarnaast ruim tien miljoen keer verkocht.

Nintendo verhoogde daarnaast de verkoopverwachtingen van de Switch voor het huidige boekjaar, dat op 31 maart 2024 eindigt. De fabrikant verwacht dit jaar 15,5 miljoen exemplaren te leveren, waar die verwachting eerst op 15 miljoen lag. Dat zou grotendeels komen door de verkopen in het afgelopen kwartaal, rond de feestdagen. Nintendo leverde tussen 1 oktober en 31 december 2023 ongeveer 6,9 miljoen Switch-consoles, waarvan ruim de helft het oledmodel betrof. Sinds het begin van het huidige boekjaar heeft de Japanse gamegigant 13,75 miljoen Switches geleverd.

De softwareverkopen voor de Switch daalden vorig kwartaal met 7,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Tegelijkertijd kijkt de gamemaker positief naar de release van nieuwe games zoals Super Mario Bros. Wonder, dat op 20 oktober uitkwam en inmiddels 11,96 miljoen keer is geleverd. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is sinds de release in maart 2023 ruim 20 miljoen keer verkocht, terwijl Mario Kart 8 Deluxe uit 2017 inmiddels de 60 miljoen geleverde exemplaren heeft gepasseerd. Het totale aantal softwareverkopen voor de Switch ligt nu op 1,2 miljard.

De Nintendo Switch is inmiddels bijna zeven jaar oud en is de op een na succesvolste console van Nintendo, na de DS. Naar verwachting brengt Nintendo later dit jaar een opvolger voor de Switch uit, hoewel Nintendo dat nog niet heeft bevestigd. Die console zou volgens geruchten een nieuwe soc van Nvidia krijgen, met ondersteuning voor DLSS. Onlangs meldde een analist dat de komende console een 8"-lcd zou krijgen en dus geen oledscherm, schrijft Bloomberg.