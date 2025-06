Game Freak kondigt Pokémon Legends: Z-A aan voor Switch, release in 2025

Game Freak heeft zijn volgende Pokémon-game voor de Nintendo Switch aangekondigd. Het wordt een opvolger van openwereldgame Pokémon Legends: Arceus, met de subtitel Z-A. Het spel komt volgend jaar wereldwijd uit.

Game Freak kondigde Pokémon Legends: Z-A op dinsdagmiddag aan in het kader van Pokémon Day 2024. De ontwikkelaar deelde geen gameplaybeelden van het spel. Er zijn nog weinig details bekend over de game, hoewel duidelijk is dat deze zich afspeelt in de wereld van Pokémon X en Y. Het einde van de trailer hint daarnaast op de komst van mega-evoluties.

"Pokémon Legends: Z-A, een ambitieus nieuw deel in de Pokémon-gameserie, verschijnt in 2025 op Nintendo Switch-systemen", schreef The Pokémon Company op dinsdag. "Er wacht een nieuw avontuur in Lumiose City, waar een stedelijk herontwikkelingsplan aan de gang is om van de stad een plek te maken die zowel mensen als Pokémon toebehoort."

Z-A wordt de tweede game in de Pokémon Legends-serie. In 2022 verscheen Pokémon Legends: Arceus voor de Nintendo Switch. Dat betrof een openwereld-rpg met een nieuw vechtsysteem, waarmee spelers meer vrijheid kregen om pokémon te benaderen en te vangen. Z-A wordt daarnaast de eerste volwaardige Pokémon-game sinds Scarlet en Violet uit eind 2022.