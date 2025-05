Pokémon Stadium komt volgende week naar Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Nintendo stelt N64-game Pokémon Stadium volgende week beschikbaar voor de Nintendo Switch. Dat doet het bedrijf via zijn Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement. Later volgt ook Pokémon Stadium 2.

Nintendo voegt Pokémon Stadium op 12 april toe aan zijn Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement, dat 40 euro per jaar kost. Het bedrijf meldde in september al dat deze game beschikbaar zou komen via dat abonnement, maar deelde toen nog geen releasedatum. Nintendo zei toen ook dat Pokémon Stadium 2 op termijn wordt toegevoegd aan de dienst, naast titels als Excitebike 64 en 1080° Snowboarding.

Pokémon Stadium verscheen in 2000 voor de Nintendo 64. In de game kunnen spelers deelnemen aan verschillende toernooien met Pokémon-gevechten en minigames spelen. Via een Transfer Pak-accessoire konden spelers hun eigen Pokémon uit de Red-, Blue- en Yellow-games overzetten. Het was ook mogelijk om Pokémon te huren binnen de game zelf. Het is bij de Switch-versie niet mogelijk om Pokémon uit andere titels over te zetten.