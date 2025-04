Nieuw seizoen van Pokémon gaat voortaan verder zonder Ash Ketchum en Pikachu

Na een kwart eeuw is het Ash Ketchum eindelijk gelukt: hij is de very best geworden en dat betekent dat de eeuwige 10-jarige eindelijk met pensioen gaat. Het volgende Pokémon-seizoen zal voor het eerst de bekende protagonist niet meer bevatten. Ook Pikachu verlaat de anime.

De producent van de langlopende, populaire anime schrijven dat de serie vanaf volgend seizoen doorgaat met twee nieuwe hoofdpersonages. Dat zijn Liko en Roy, een meisje en een jongen die door een nieuwe wereld zullen reizen. Veel informatie over het nieuwe seizoen is niet bekend, behalve dan dat daar de Pokémon Sprigatito, Fuecoco en Quaxly uit de Scarlet- en Violet-games in zullen voorkomen. Ook komt de legendary Pokémon Rayquaza in het verhaal voor.

In januari volgt er een epiloogserie van elf afleveringen. Die heet Pokémon: Journeys in the West. Daarin spelen Ash en Pikachu nog wel, maar in het opvolgende seizoen nemen de andere twee het over.

Met dat seizoen komt er een einde aan 25 jaar van de bekende protagonist en zijn trouwe gele volgeling. Ash Ketchum was sinds 1997 de hoofdpersoon die samen met zijn eerste Pokémon Pikachu de wereld doorkruiste om nieuwe Pokémon te vangen en te trainen. Zijn einddoel was altijd om de beste trainer ter wereld te worden. Dat doel lag regelmatig net binnen handbereik, maar glipte dan op het allerlaatste moment weg omdat er tóch een sterkere trainer bleek te bestaan. Vorige maand behaalde Ash echter zijn topprestatie door de Pokémon World Championship te winnen. Missie geslaagd, en dus is het tijd voor een verhaal met nieuwe trainers.

Het nieuwe seizoen gaat van start in april van volgend jaar. Sarah Natochenny, die de afgelopen 17 jaar de stem van Ash Ketchum vertolkte, zegt op Twitter dat het een voorrecht was om die stem te doen. Wat het pensioen van Ash en Pikachu betekent voor de snode plannen van Team Rocket is vooralsnog niet bekend.