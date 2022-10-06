Pokémon Scarlet en Violet bevat functie voor automatisch vechten

Pokémon Scarlet en Violet gaat de Let's Go-functie bevatten. Hiermee kan de speler zijn Pokémon zelf laten vechten, zonder dat hij zelf de volgende zet hoeft te kiezen of andere stappen van het gevecht moet doorlopen. Daarnaast kan de Pokémon met de functie ook items oppakken.

De Let's Go-functie is te zien in de nieuwste trailer van Pokémon Scarlet en Violet, die donderdag is gepubliceerd. Het is voornamelijk handig als de speler zijn Pokémon sterker wil maken via grinding . De speler moet de Pokémon nog wel de gewenste richting opsturen, maar hoeft zelf geen moves te kiezen. Met de functie kan de Pokémon ook items oppakken en deze terugbrengen naar zijn trainer.

Een andere nieuwe feature in het spel is de TM Machine. TM's zijn items waarmee Pokémon nieuwe moves kunnen leren. Met de TM Machine kan de speler TM's maken met verzamelde items en League Points. De speler kan ook items ruilen voor League Points via de TM Machine.

Verder laat de trailer features zien die in de vorige trailers zijn getoond, zoals het nieuwe gameplay-element genaamd Terastal. Ook geeft de game de speler weer de mogelijkheid om te spelen en te eten met zijn Pokémon, net als in Pokémon Sword en Shield.

Pokémon Scarlet en Violet verschijnt op 18 november voor de Nintendo Switch.