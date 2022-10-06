Pokémon Scarlet en Violet bevat functie voor automatisch vechten

Pokémon Scarlet en Violet gaat de Let's Go-functie bevatten. Hiermee kan de speler zijn Pokémon zelf laten vechten, zonder dat hij zelf de volgende zet hoeft te kiezen of andere stappen van het gevecht moet doorlopen. Daarnaast kan de Pokémon met de functie ook items oppakken.

De Let's Go-functie is te zien in de nieuwste trailer van Pokémon Scarlet en Violet, die donderdag is gepubliceerd. Het is voornamelijk handig als de speler zijn Pokémon sterker wil maken via grinding. De speler moet de Pokémon nog wel de gewenste richting opsturen, maar hoeft zelf geen moves te kiezen. Met de functie kan de Pokémon ook items oppakken en deze terugbrengen naar zijn trainer.

Een andere nieuwe feature in het spel is de TM Machine. TM's zijn items waarmee Pokémon nieuwe moves kunnen leren. Met de TM Machine kan de speler TM's maken met verzamelde items en League Points. De speler kan ook items ruilen voor League Points via de TM Machine.

Verder laat de trailer features zien die in de vorige trailers zijn getoond, zoals het nieuwe gameplay-element genaamd Terastal. Ook geeft de game de speler weer de mogelijkheid om te spelen en te eten met zijn Pokémon, net als in Pokémon Sword en Shield.

Pokémon Scarlet en Violet verschijnt op 18 november voor de Nintendo Switch.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 20:49 52

06-10-2022 • 20:49

52

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Pokémon Scarlet/Violet

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4 van 5 sterren

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Pokémon Scarlet & Violet Review

2 dec 2022

Pokémon Scarlet & Violet Review

Zelfs met haperingen erg leuk

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Reacties (52)

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Macboe 7 oktober 2022 05:41
Geinig, maar ik heb nooit alle pokemons kunnen vangen. Dus meer variatie in aanbod zou eens fijn zijn.. en weg met de pidgey, ratata, geodudes en zubats. Als er 300 zijn ofzo, waarom kom ik er dan maar 80 tegen. Dit is al zo sinds de gameboy, the grind is real. :)
akatsui @Macboe7 oktober 2022 07:58
Pokémon Sword en Shield hebben dit vrij goed aangepakt. Verschillende Pokémon gebaseerd op het weer en time of day, en je ziet ze in de overworld gewoon rond lopen. Scarlet en Violet lijken dit verder (en beter) door te voeren dus ik ben excited.
G_Dragon
6 oktober 2022 20:57
Hopelijk word deze nieuwe functie de vervanger van EXP-SHARE
EnigmaNL @G_Dragon6 oktober 2022 21:52
Ik hoop van niet, EXP-SHARE is een van de beste dingen die ze ooit geïntroduceerd hebben.
G_Dragon
@EnigmaNL6 oktober 2022 22:20
Daar ben ik het zelf compleet mee oneens, heb over de remakes van Pokémon Diamond en Pearl 4x keer zo lang gedaan omdat ik ze een voor een wil levelen. Vind juist dat EXP-SHARE de hele game te makkelijk maakt, maar dat is mijn mening erover :D
corset @G_Dragon6 oktober 2022 22:54
wacht.. minder grinden maakt het makkelijker? (Want laten we eerlijk zijn, het was totaal niet uitdagend..)

Het kost minder tijd, maar niet makkelijker. Of je moet grinden lastig vinden.
G_Dragon
@corset6 oktober 2022 22:59
Dan hebben we er beiden een andere kijk op, want ik vind het persoonlijk een beetje te simpel als alle Pokémons die gewoon in je party zitten en niet vechten wel xp krijgen en hierdoor levelen.

Voordat die EXP-SHARE uitkwam moest je vaker gedwongen switchen van Pokémon om je hele party te levelen.

Maar zoals ik al aangaf, dit is hoe ik er zelf over denk en ik merk dat dit een onpopulaire mening is want veel zijn het er niet mee eens.

[Reactie gewijzigd door G_Dragon op 22 juli 2024 16:24]

OracleOne @G_Dragon6 oktober 2022 23:27
Ik ben het enigzins wel met je eens.
Zelf haal ik er veel plezier uit om een living dex bij te houden en dan is het bloed-irritant als pokemons levelen/evolven die je laag wilt houden.
Zover ik weet zijn de exp-rates door de jaren hetzelfde gebleven dus moeilijker was het op die manier niet.
Wat je tegenwoordig wel helpt is dat je hand behoorlijk wordt vast gehouden door het spel en dat maakt het wel stukken makkelijker.
Daarnaast waren we in de red/blue periode ook een stuk jonger en was het daardoor ook lastiger te begrijpen wat we nou precies moesten doen.
Tijd geleden de vc versies gespeeld van red, blue en yellow en door me huidige leeftijd en kennis van de games was het stukken makkelijker.

Over de automatische vecht mechanics ben ik niet echt enthousiast. Speel liever zelf

[Reactie gewijzigd door OracleOne op 22 juli 2024 16:24]

Zoop @G_Dragon7 oktober 2022 09:46
Muah, EXP-SHARE is simpelweg een irritatie minder.

Je pokemon met de hand moeten levellen was niet moeilijker, enkel tijdrovender. Altijd als 1e move je best swappen met een ander, en mocht enemy fainten en een nieuwe sturen, je beest weer terug en weer switchen. Als je main hoog genoeg level is, is dat super simpel te doen, het zijn alleen constant dezelfde handelingen in ieder gevecht zodat een ander xp mag delen. Dat is absoluut niet moeilijker, imo.

Dus ik begrijp wel dat het een onpopulaire mening is want wat is er beter zonder EXP-SHARE? Volgens mij alleen nostalgische herinneringen aan "vroegah".

Het is net zoiets als Repel voor Zubat caves. Het is niet alsof al die zubat asses kicken moeilijk is ofzo, het is enkel rete irritant en tijdrovend.
otomoxd @corset7 oktober 2022 09:12
Het is toch niet perse enkel het grinden - ik had in Sw/Sh het gevoel dat ik echt gewoon met 1 Pokémon heel het spel kon uitspelen, en de rest van het team levelde toch mee dus als ik dan eens een 2de nodig had dan was die er ook gewoon. In de eerdere gens had je nog de uitdaging van de gyms te kunnen gaan doen en te moeten nadenken over welke moves/Pokémon je ging gebruiken zodat je de gym uitgespeeld krijgt. De andere optie was inderdaad gaan grinden zodat je gigantisch overlevelled was en dat je het kon brute-forcen, maar zeker geen verplichting imo. Ik haalde er wel plezier uit van een gebalanceerd team op te stellen, te denken welke moves ik wou houden en hoe ik de gyms dan kon beaten, in plaats van te blijven grinden en het dan zo maar te doen. In de nieuwere gens moet ik precies zoveel mogelijk van de fights onderweg proberen vermijden als ik niet compleet de walk-in-the-park experience wil. Exp. Share uit kunnen zetten zou al veel schelen.
Zoop @otomoxd7 oktober 2022 09:49
Fans vragen al jaren om een difficulty setting. Als je de game kan starten op een Hard mode waardoor je niet automatisch overlevelled wordt, dat zou ook al een hoop schelen. Als je constant op de level, of zelfs er een beetje onder zit, zal je wel meer creatief om moeten gaan in het wisselen en gebruik van je beesten.

Of wellicht zelfs een scaling mode, waar enemies altijd gegarandeerd op of boven je eigen level zullen zitten ... Lijken mij geen moeilijke dingen om te implementeren en kan zoveel meer lol bieden voor de spelers die iets meer een uitdaging zoeken.
corset @otomoxd7 oktober 2022 11:41
Nou.. Ik heb meerdere keren red, blue, silver en gold uitgespeeld met 1 pokemon.. Het is echt niet lastiger dan tegenwoordig.
otomoxd @corset7 oktober 2022 13:27
Ik ook, maar naar mijn ervaring moet je dan toch wel zorgen dat die ene pokemon redelijk wat levels advantage heeft over de tegenstander - en daar zit je dan met die grind deels. Als je echt enkel met die ene pokemon speelt, dan valt het uiteraard beter mee, maar toch, het is naar mijn mening wel degelijk wat moeilijker. In het huidige spel heb je dan in plaats van een pokemon op bvb level 60, gewoon nog eens een heel team extra, ook rond datzelfde level, en dan is het peanuts. Komt daar nog eens bij dat je ook nog eens van die exp. candy kan krijgen, wat het nog simpeler maakt om te levellen. Ben er echt van overtuigd dat je in Sword/Shield met 1 pokemon zelf niet hele routes moet clearen om het spel te kunnen uitspelen, zeker niet als je gebruikt maakt van alle dingen die je krijgt, terwijl dat in red/blue naar mijn mening toch niet ging, daar moest ik toch wel zorgen dat ik elke trainer battle op de meeste routes ging doen, en af en toe wat bijgrinden in de veldjes, om de gyms te kunnen beaten met mijn enige pokemon. Ik wil perfect accepteren dat jij misschien gewoon de betere speler bent, want mijn tactiek is zeker al niet de beste, maar ik blijf er wel bij dat de nieuwere games simpeler zijn.
EnigmaNL @G_Dragon6 oktober 2022 22:27
EXP grinden is niet waar ik plezier uit haal. Het levelen van Pokemon vind ik het minst leuk gedeelte van de games.

Daarnaast zijn de games sowieso makkelijk, ze zijn afgestemd op kinderen.
G_Dragon
@EnigmaNL6 oktober 2022 22:33
Klopt dat het voor kinderen is gemaakt maar toen wij kinderen waren was het gelukkig nog een uitdaging zonder dat je hele party mee levelde door EXP-SHARE of je kon hem uitzetten. Nu word je in de laatste 4 games verplicht om het te gebruiken.. ik merk dat er in het algemeen maar weinig mensen het eens met me zijn hierover!

Persoonlijk bracht juist dat levelen voor mij een stuk meer uitdaging aan het spel.
EnigmaNL @G_Dragon6 oktober 2022 22:40
Persoonlijk heb ik de Pokemon games nooit moeilijk gevonden. Pokemon Blue was mijn eerste en die speelde ik toen gewoon uit door m'n starter als een malle te levelen en de rest van mijn party aan te vullen met Pokemon die ik ving. Die tactiek werkte in de meeste games prima :).
G_Dragon
@EnigmaNL6 oktober 2022 22:43
Haha ja klopt wel wat je zegt, toch was het appart levelen wel meer uitdaging dan dat alles voor je word gedaan :D. Het enigste wat ik ooit hoop te zien is dat ze een optie uitbrengen waarin de speler zelf kan kiezen om EXP-SHARE uit te zetten.

Wie koos jij trouwens altijd in Blue? Ik koos altijd Squirtle :p
EnigmaNL @G_Dragon6 oktober 2022 22:46
Ik koos altijd Charmander natuurlijk! Duidelijk de beste starter aller tijden :P
G_Dragon
@EnigmaNL6 oktober 2022 22:47
Haha wederom verschillend in voorkeur :p
Carlos0_0 @EnigmaNL7 oktober 2022 02:02
Inderdaad wou ook graag Red hebben, echter was die uitverkocht dus kreeg blue.
Maar ik koos sowieso Charmender als starter😎
CoMaestro @G_Dragon7 oktober 2022 09:56
Klopt dat het voor kinderen is gemaakt maar toen wij kinderen waren was het gelukkig nog een uitdaging zonder dat je hele party mee levelde door EXP-SHARE
Uiteraard zal dit niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar voor mij en mijn vrienden betekende dat dat ik de volledige Elite 4 uitspeelde met een level 80 Swampert en Rayquaza (Gen 3 was mn eerste bewuste pokemon, Emerald of eerst Ruby) en 4 irrelevante ruk-pokemon. Ik haalde ook zeker het plezier niet uit mijn pokemon levelen, en dat betekende dat ik dat gewoon niet deed en het hele spel versloeg met 1 pokemon, waar je aan het einde een tweede legendary gratis bij kreeg (Kyogre/Groudon/Rayquaza).
Vinny_93 @G_Dragon7 oktober 2022 12:30
Sowieso vind ik de moeilijkheisgraad van recente Pokémon games niet erg hoog. Vergeleken met RB was GSC al niet heel pittig meer, vervolgens met RSE is het kinderlijk eenvoudig, tot je bij de Pokémon League komt. Ik vond BDSP wat dat betreft echt niet moeilijk en de EXP-SHARE maakte het alleen maar makkelijker.

Wat betreft deze auto-grind-functie: ik snap best dat het een ergernis is om je L.5 Magikarp of je L.7 Abra de hele tijd te moeten verwisselen totdat ze zinnige aanvallen leren, maar de grind is een fundamenteel onderdeel van Pokémon games. Het geeft veel meer voldoening (vind ik) om met je zelf-getrainde Pokémon zwaar bevochten levels te verdienen en wellicht soms een keer aan het kortste eind te trekken omdat je dacht dat je met 10 HP nog wel even die ene Pokémon kon afmaken.

Tegenwoordig krijg je overal XP voor, van het vangen van Pokémon tot gezellig samen kamperen.
G_Dragon
@Vinny_937 oktober 2022 14:47
Hier ben ik het helemaal mee eens!
Enai @G_Dragon8 oktober 2022 09:49
Tijd investeren != moeilijkheidsgraad
darknessblade @G_Dragon6 oktober 2022 21:45
Van wat ik kan zien in de video, is dat alle pokemons alsnog EXP krijgen,

Dus dit is een zeer simpele farming strat, als je OP pokemon wil in de early game. [gewoon een LV100 pokemon krijgen van iemand, en deze laten vechten.]
G_Dragon
@darknessblade6 oktober 2022 22:38
Ik zou dat dus echt niet kunnen he.. verpest toch je hele spel op die manier?
Enai @G_Dragon8 oktober 2022 09:49
Doe het dan niet hé.
MissMe NL @darknessblade7 oktober 2022 00:26
Dat werkt niet. Want je hebt te maken met gehoorzamen. Tenminste dat is bij elke Pokemon nog geweest.
darknessblade @MissMe NL7 oktober 2022 09:41
Hangt er maar net af hoe de auto-battle werkt.

niet te vergeten het is een open-world game, dus de volgorde van de gyms zal niet veel uitmaken.
hier moeten ze ook rekening mee houden dat jij niet de 8e gym eerst doet, en daarna alle vorige gyms.

wat betekent dat alle LV100+ pokemons je gehoorzamen, ongeacht dat jij maar 1 badge hebt
MissMe NL @darknessblade7 oktober 2022 10:42
Arceus heeft het ook gewoon. Die doet het iets anders. Zo iets kan dan ook gebruikt worden voor scvi.

Persoonlijk hoop ik juist dat het hele gehoorzamen weg gaat. Zo kan je makkelijk een soort van new game plus starten en verder gaan met je team.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 22 juli 2024 16:24]

Seal64 @MissMe NL7 oktober 2022 09:41
Klopt, en ik denk ook niet dat ze dat hier gaan veranderen. Al zijn er wel manieren om daar omheen te werken, door bijvoorbeeld een Pokémon aan iemand te ruilen die al wel de game heeft uitgespeeld, hem dat beest naar L100 te laten trainen en dan weer terug te halen. Bij mijn weten geldt die regel dat Pokémon niet naar je luisteren als je de juiste badges niet hebt alleen voor Pokémon die je niet zelf gevangen hebt.
Zoop @MissMe NL7 oktober 2022 09:51
Inderdaad, dat zal alleen gaan als je alle gyms al hebt (alsin, praktisch het spel uitgespeeld), zo ver ik weet is het krijgen van een hoog level beest via een trade nooit echt bruikbaar geweest behalve voor breeden enzo. Meestal level je je starter gewoon ziek hoog, gooi er een uurtje grind tegenaan aan het begin van het spel en je hoeft erna bijna niks meer te doen ..
Lapjespoes 6 oktober 2022 21:26
Het feit dat Sword en Shield, op dat open gebied na, praktisch gezien hallway-simulators waren waarbij je enkel A hoefde te spammen, was voor mij de druppel om volledig met de franchise te stoppen. Nu ik dit lees ben ik erg blij met dat besluit, het wordt er niet beter op zo. Automatisch vechten is iets wat je kan verwachten van wanhopige gacha games op smartphones.
corset @Lapjespoes6 oktober 2022 22:58
Sorry.. maar Red en Blue waren exact hetzelfde, je volgde een Route 1 t/m whatever in een stijgend getal, net zolang tot je bij de Elite 4 was. Dat is niet anders geworden.Ik snap dat nostalgia glasses een ding zijn, maar laten we nu niet doen alsof de eerdere gens opeens epische open world games waren. Want dat was gewoon niet zo.

Net zoals "Ja maar Gen 1 en 2 waren lastiger". Nee, we kenden de spellen minder. Als je kijkt naar hoe de spaghetti code in elkaar zit was het net zo lastig als nu. Jij kon makkelijker critten/status effects toedienen dan de AI, je had minder kans om door confusion jezelf te raken dan de AI etc. Dus lastig was het echt niet.
Lapjespoes @corset7 oktober 2022 00:42
Heeft niets met nostalgie te maken. Ik heb - jaren geleden, maar in het SWSH tijdperk - de oudere games, waaronder Yellow en Crystal, opnieuw gespeeld en hoewel ook deze spellen linear waren, wekken ze niet deze indruk vanwege de mapstructuur en zijn ze ook zeker een stuk moeilijker dan de nieuwere spellen. In laatstgenoemden kan je letterlijk A spammen om het spel uit te spelen, met uitzondering van slechts enkele gevechten. In Yellow en Crystal is dat zeer zeker niet het geval. Deze waren *wel* lastiger.
Thoeman @Lapjespoes7 oktober 2022 04:42
Ik ben een gamer die weinig nadenkt over tactiek/strategie in single player games. Wat in pokemon neerkomt op kies pokemon die je leuk vind en doe enkel moves die schade doen.

Hiermee kom ik al vanaf red/blue door elke pokemon heen zonder enige vorm van moeite.
Voor mij zit er weinig verschil in de moeilijkheidsgraad van de games. Alleen in hoeveel tijd je kwijt bent aan het levelen
Zoop @Thoeman7 oktober 2022 09:36
Yup, in alle pokemon games geldt dat de moeilijkheidsgraad compleet verdwijnt zodra je een klein beetje overlevelled bent. Zorg dat je consistent zon 10 levels boven het huidige level zit en al die stats moves, pokemon stats, items etc boeien gewoon niet meer. De enige keus die je nog hoeft te maken is weakness en stab (maar iets verder levellen maakt ook dat irrelevant), tegenstander zet een fairy in? Haal je draak dan maar even terug. Voor de rest is het inderdaad, kies je sterkste aanval move, rinse and repeat. En dat is al zo sinds de allereerste game.

Imo, 95% van alle game mechanics zijn enkel en alleen boeiend voor competitive play, en niet om de single player mee door te spelen.
batjes @corset7 oktober 2022 08:37
Dat was dus niet zo. In gen 1 kon je na de 4de gym dus zelf grotendeels de rest van je route bepalen. Er zaten ook behoorlijk veel optionele paden en routes bij.

Verschil is ook dat je destijds het spel grotendeels zelf maar moest uitvogelen, met geluk had je in je omgeving wat vriendjes zitten die het één en ander wisten, maar die waren niet altijd even makkelijk beschikbaar en bijna niemand had toen nog internet.

De meeste van die kennis en exploits zijn pas veel later gemeengoed geworden, nadat de meeste het spel al een keer gespeeld hadden.
Triblade_8472 @Lapjespoes6 oktober 2022 21:45
Ik vond het inderdaad erg lineair en onnadenkend spelen. Toch heb ik er nog wel van genoten. Onlangs de uitbreiding gekocht omdat de reviews schreven dat dit meer richting de oude stijl zou gaan en leuker is dat het origineel (al dan niet korter). Nog niet gespeeld, maar klinkt goed.

Hoe dan ook, het feit dat een auto-vecht systeem er in zit betekend nog niet dat je die moet gebruiken. Dit is dus een non-argument.
Timster17 @Lapjespoes6 oktober 2022 21:51
ok dus jou probleem was lineare routes, wat nu hopelijk gifxed is met een open world, maar dan ben je nog niet blij vanwege een compleet optioneel iets?
EnigmaNL @Lapjespoes6 oktober 2022 21:53
Alle Pokemon games zijn "hallway-simulators".
lepel 6 oktober 2022 22:06
Een TM Machine…? Dus een Technical Machine Machine? Waren ze bij Gamefreak alweer vergeten waar TM voor stond?
MneoreJ @lepel6 oktober 2022 22:52
Inderdaad, een Technical Machine Machine. Want "met de TM Machine kan de speler TM's maken met verzamelde items en League Points". Het is een machine die machines maakt, dat bestaat in het echt ook. Dit keer eens geen gevalletje IBAN nummer of HBO onderwijs dus. :P
Willy89 @MneoreJ7 oktober 2022 13:41
Daar heb je helemaal gelijk in, maar om het machine machine te noemen... had dan TM Creator oid gedaan.
Linksquest Moderator Spielerij
6 oktober 2022 20:58
Ben erg benieuwd hoe deze game echt gaat zijn, Sword en Shield was de laatste die ik gespeeld heb, op zich met veel plezier, deze gaan wij ook pakken voor onze dochter, maar papa en mama gaan hem ook spelen 😝
G_Dragon
@Linksquest6 oktober 2022 22:37
Ondanks ik de open area's en de focus op online met die battles helemaal niks vond, heb ik me toch prima vermaakt met de rest van het spel. Zelfs alle uitbreidingen en de Pokédex helemaal compleet. Zover ben ik in de remakes van Diamond en Peal nog niet gekomen, dus denk dat tijdens het spelen van Sword en Shield mijn mening langzaam verranderd is over de game.

Want toen ik die raid battles weer zag in de trailer van Pokémon Scarlet en Violet was ik ergens toch blij dat het terugkomt :X, hoop dat we lekker veel uren kwijt kunnen in deze nieuwe Pokémon game.
sdziscool 6 oktober 2022 23:51
Leuke en vooral ook handige feature!

Aan de rest van de trailer te zien, gaat dit spel zo grafisch bagger worden dat ik het nooit ga spelen jammergenoeg ;_; had gehoopt dat de mainline game van de grootste franchise op planeet aarde op zijn minst beter dan gemiddelde graphics zou hebben, nu ziet het er echt uit alsof het op de GameCube thuishoort zo nu en dan. Ligt ook niet aan de switch want Xenoblade Chronicles 3 zag er gewoon top uit, zelfs Zelda BotW zag er beter uit 4 jaar geleden.
fre0n 6 oktober 2022 21:53
Kewl een grindy game met een grind bot zodat je de game niet meer hoeft te spelen, maar de speler zich meer op de microtramsactions kan richten? Dat is niet echt iets wat ik me van nintendo kon voorstellen :s of is er toch ook veel andere gameplay waarbij de grindbot dan niet werkt ofzo
whahas
@fre0n7 oktober 2022 00:14
Voor zover bekend zitten er géén microtransacties in de game.
Tosti55 7 oktober 2022 02:34
Gericht op de comments over een liniar on rails ervaring...

Are Pokemon Scarlet and Violet Open World?
The good news is that yes, Pokemon Scarlet and Violet are open world games. As noted on the official site for the latest entries in the series “Pokemon Scarlet and Pokemon Violet are the first open-world RPGs in the Pokemon series. As you enjoy the hallmarks of the series — meeting, teaming up with, battling, training and trading Pokemon — you’ll be able to immerse yourself in a newly evolved adventure.”

This isn’t a half-step measure that you might have expected either, the site goes on to explain that Scarlet and Violet will offer “a world that you’re free to explore at your leisure and not in an order dictated by the story.”

How Big Is the Open World?
Currently, Game Freak and The Pokemon Company have yet to announce how many towns and cities will make up the region players will explore in Pokemon Scarlet and Violet, however, we do know that the games will take place in the Paldea Region.

According to a blog post, the Paldea Region is “a land of vast open spaces dotted with lakes, towering peaks, wastelands, and perilous mountain ranges.” The locations also seem varied, such as a “farming village with bountiful harvests” to a “port town with a bustling marketplace.”
piertje1984 7 oktober 2022 08:38
Ik blijf erbij dat ik toch graag eens een open world Pokemon game tegenkom waarin ik zelf kan kiezen welke omgeving ik kan starten en zo ala Ash Ketchum de gehele wereld over kan, en dan beetje WOW style qua meekomen in het lvl van de area's.
timeraider 10 oktober 2022 12:14
Ugh..... de laatste remakes waren al zo simpel dat mensen in slaap vielen tijdens het spelen (en nee, hoewel alle Pokemon games simpel zijn en geen grinden whatsoever vereisen, de remakes waren echt wel 5-10 keer zo simpel als voorgaande... met 1 starterpokemon en de A knop kun je gewoon overal doorheen zonder healing of whatever)

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