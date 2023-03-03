The Pokémon Company deelt korte trailer nieuwe Pokémon-serie zonder Ash Ketchum

The Pokémon Company heeft een korte trailer van 50 seconden gedeeld van de nieuwe Pokémon-serie waarin Ash Ketchum niet langer de hoofdrol speelt. In de teaser zijn de nieuwe protagonisten Liko en Roy te zien, alsook Professor Friede en zijn partner Captain Pikachu.

In de nieuwe serie zullen onder andere de Pokémon Sprigatito, Fuecoco en Quaxly uit de Scarlet- en Violet-games een rol hebben. Ook de legendarische Pokémon Rayquaza maakt zijn opwachting. Liko, Roy, Friede en Pikachu zullen volgens de makers op een 'spannende reis vol actie' gaan in de Paldea-regio.

Afgelopen december werd bekend dat Ash Ketchum - die zich eindelijk the very best mag noemen - de Pokémon-serie na bijna 1.300 aflevering gaat verlaten. Sinds 1997 was Ash uit Pallet Town de hoofdpersoon van de anime, met zijn Pokémon Pikachu als compagnon. De anime met nieuwe protagonisten begint op 14 april in Japan. Het is niet duidelijk wanneer de aflevering van het nieuwe seizoen in Europa te zien zijn.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 19:02 57

03-03-2023 • 19:02

57

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Reacties (57)

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SinergyX
3 maart 2023 20:00
Misschien ooit op een dag dat een 'jongen' in een anime niet door een vrouwelijke stem wordt gespeeld.. Deze dus niet :P
phray @SinergyX4 maart 2023 11:07
Tja je kan een jonge jongen casten maar over een paar jaar is zijn stem te zwaar geworden en kan je weer recasten wat niemand leuk vind natuurlijk. Daarnaast zijn er regels waardoor kinderen vaak niet zoveel uren mogen werken en ga je moeilijk een jong iemand vinden met dezelfde voice acting capaciteit als iemand die al jaren in de business zit.
nzall @SinergyX3 maart 2023 20:26
Gebeurt anders overal. Bart Simpson wordt ook door een vrouw gespeeld als ik het mij goed herinner.
uip @nzall3 maart 2023 20:43
¡Ay, caramba! (Yeardley Smith doet zijn stem, linkje)
nzall @uip3 maart 2023 21:07
lees dat artikel nog eens aandachtig?
Jeroen73 @uip4 maart 2023 09:14
Nancy Cartwright dus.
JBVisual @nzall3 maart 2023 21:18
Klopt, heeft denk ik ook iets met biologie te maken xD.
Na +/- ons 12 levensjaar begint onze stem te vervormen en zijn we niet echt meer in staat om een jongensstem na te doen (ps ik ben uiteraard een man, mocht de context het niet duidelijk maken)

Dus vaak zijn vrouwen de aangewezen personen om de stemmen van jongens te imiteren.
Genosha @nzall4 maart 2023 10:29
Goku wordt ingesproken door een vrouw van in de 70 :)
PdeBie @Genosha5 maart 2023 08:07
De Japanse variant ja. De Engelse Dub door Sean Schemmel:

https://youtu.be/87BuPWfUgQI
batjes @Genosha5 maart 2023 09:34
Alle sayans worden door dezelfde dame ingesproken, waarom ik de dub prefereer. Ondertiteling lezen is al vervelend genoeg, ook moeten kijken welk mondje beweegt is behoorlijk hinderlijk. /rant
vealor @SinergyX4 maart 2023 10:57
Opzich toch niet heel gek? De stem van vrouwen lijken veel meer op jonge jongens dan een mannenstem. Het is zelden een kind daadwerkelijk een kinderstem inspreekt.
Dragony 3 maart 2023 19:51
Heel eerlijk: ik was sterk tegen een andere protagonist/deuteragonist (Ash/Ash en Pikachu), maar na het zien van deze trailer ben ik best wel hyped weer. Het is iets anders. Ik ben benieuwd hoe het verhaal in zijn werking zal gaan. Hetzelfde recept met Ash is achterhaald. Het voelt vertrouwd, maar het is achterhaald. Ik ben heel benieuwd!
ShadLink @Dragony3 maart 2023 22:12
Nou ja, Ash heeft natuurlijk zijn doel bereikt van het behalen van het kampioenschap. Dus is zijn "verhaal" geëindigd.
Aschtra @ShadLink4 maart 2023 04:37
Ja en? Deed die ook in Orange islands. Toen toch ook verder gegaan?
ErikT738 @Aschtra4 maart 2023 07:03
Hij is nu letterlijk wereldkampioen, na de kampioenen van alle andere regios te hebben verslagen. Beter dan dat wordt het niet.
adje123 @ErikT7384 maart 2023 08:49
Ja...., dat dachten we ook toen Goku SSJ 4 werd......
Settler11 @adje1234 maart 2023 09:37
4? Velen vonden het al na de eerste keer doe mij maar een haarkleurtje wel af.
Aschtra @ErikT7384 maart 2023 08:55
Is die al kampioen van scarlet en violet regio?
Autofan1985
@Aschtra6 maart 2023 10:50
Nee, dat ben ik al. :+ Maar zonder gekheid: Paldea is de eerste regio waar Ash dus niet meer in de serie zit, dus is hij voor zover bekend geen kampioen daar. Maar wie weet tegen wie de hoofdpersoon uiteindelijk zal moeten vechten om kampioen te worden? Zou op zich wel een grappige plottwist zijn als dit dan Ash is.
sapphire @Dragony3 maart 2023 21:06
Nou voor een achterhaald concept doet het het nog aardig goed.

Op de school van mijn kinderen word er nog enthousiast naar Pokemon reizen met Ash en Go gekeken.
Dragony @sapphire3 maart 2023 21:51
Dat snap ik dan ook weer wel.
Zerora 3 maart 2023 19:34
Ik ben nog niet overtuigd. En ik ben ook wel benieuwd wie dat tegenstander is. Hoop dan ook dat Team Rocket de vernieuwing van de serie ook niet heeft overleefd.

*Team rocket is blasting off permanently*
DutchEZmoder 4 maart 2023 09:33
Ze willen dus een frisse wind door Pokémon gooien, maar dan toch een Pikachu als hoofdpersonage laten omdat ze het toch niet voor de volle 100% aandurven...
PdeBie @DutchEZmoder5 maart 2023 08:04
Maar wel een andere Pikachu dan? Neem aan dat die van Ash bij hem is.

(/me Heeft al jaaaren geen Pokemon meer gezien)
Nimac91 @DutchEZmoder5 maart 2023 23:02
Pikachu is hun verdien model. Je kan niet je mascotte veranderen. Ashe speelde nooit achter de schermen werkelijk de hoofdrol in Pokémon. Dat was altijd Pikachu. Ashe kan iedereen wel missen.
Genosha 4 maart 2023 10:28
Ik heb Scarlet/Violet (nog) niet gespeeld maar van alle streamer content vind ik er wel een dikke woke saus overheen liggen. Ik hoop dat dat voor de serie niet het geval zal zijn. De doelgroep is immers kinderen tussen de leeftijden 4 en 13, die moeten daar niet aan blootgesteld worden.
Zer0 @Genosha4 maart 2023 10:36
O noes... kinderen laten zien dat er meer is dan het standaard huisje boompje beestje mannetje vrouwtje.. ze zullen maar een realistisch wereldbeeld ontwikkelen.
Genosha @Zer04 maart 2023 10:57
Niets op tegen dat kinderen 'meer' zien. Maar in werkelijkheid is 6-10% van de mensen LHB, in een game serie zoals Pokémon waar zo'n 10 vaste karakters en ~300 eenmalige karakters voorkomen zou dit zo'n 25-35 karakters moeten zijn. Echter zien we in games en media dat die percentages kunstmatig naar 50-70% worden gepusht om maar 'zoveel mogelijk mensen te bereiken'.
Zer0 @Genosha4 maart 2023 11:34
Tja, aan de andere kant heeft het overgrote gedeelte van de wereldbevolking een getinte huid, en over die verhouding in games hoor ik je niks zeggen....
ashwin911 @Zer05 maart 2023 00:40
yep is altijd het zelfde. Wanneer bijvoorbeeld een zwarte acteur een karakter speelt die in het originele verhaal wit is, is gelijk heel rechts internet mata-gelap, zoals bij Ariel of Rings of Power, want de kleur van de cast moet het zelfde zijn zoals in het boek. Maar wanneer een hoofdrol word ge-white washed zoals in Bullet Train is het stil en kan het ze opeen niets meer schelen.
geerttttt @Zer05 maart 2023 13:46
Nou ja ik denk niet dat hij de wereldbevolking bedoelt maar meer de regio waar dit bekeken wordt. Azië is sowieso vrij blank, en in Europa is het percentage wel meer blank dan zwart. En daarvan zal idd 10% LHBTQABC zijn. Dus ik vind zijn punt best redelijk.
Zer0 @geerttttt5 maart 2023 18:16
Azië is sowieso vrij blank,
Rofl.... nope, daar wonen voornamelijk..... Aziaten.
Gaan we nu ook al Azie witwassen? :)

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 23 juli 2024 17:54]

geerttttt @Zer05 maart 2023 18:31
Ja Aziaten, wou je zeggen dat de Pokemon karakters er typisch Hollands uit zien? Maar ze hebben wel een witte huidskleur, bleker dan hier zelfs.
CelisC @Genosha4 maart 2023 11:15
De beste manier om te kijken of je het bij het rechte eind hebt, is om het spel zelf te spelen.
Als 'ervaringsdeskundige' kan ik zeggen dat ik me zeer vermaakt heb - en blijf vermaken - met Scarlet en Violet en dat de characters bijna allen een leuke toevoeging brengen. De focus ligt hierbij hoofdzakelijk bij 'uniek karikatuur'.

Karakters waar ik wat minder mee heb, heb ik puur omdat ik simpelweg geen 'klik' met ze vind. Net als in het 'eggie' :)
squiqy 3 maart 2023 22:21
Ik zie best gebeuren dat Ashie-boy een cameo rol krijgt in de serie of een reeds verwijzingen die her en der verstopt zijn voor de oplettende kijker.

Dus nee ik denk niet dat Ash volledig zal verdwijnen ;)
youri_ajax 3 maart 2023 23:44
Het lijkt er wel op dat ze een beetje terug zijn gevallen naar de oude tekenstijl van vroegâh?
vealor 3 maart 2023 23:45
Ik ga opzoek naar een torrentje, of wellicht beter, een dvd box van alle oude seizoenen. Genoeg beeldmateriaal eer ik aan deze onzin hoef te beginnen.
RoestVrijStaal @vealor4 maart 2023 09:20
Dat is niet per se nodig.

Op de officiële website zijn ook een aantal seizoenen terug te kijken. Niet alle seizoenen, maar het aanbod van de seizoenen rouleert.
Robtimus @RoestVrijStaal4 maart 2023 13:07
Er staat ook nog wat op Netflix:
  • Indigo League (52 afleveringen)
  • Journeys (48 afleveringen)
  • Master Journeys (42 afleveringen)

[Reactie gewijzigd door Robtimus op 23 juli 2024 17:54]

Nimac91 4 maart 2023 01:15
Waarom is dit ook alweer nieuws op Tweakers?

Admin-edit:Bedankt voor je feedback. Commentaar voor de redactie hoort echter thuis in Geachte Redactie. Hier staat het de inhoudelijke discussie niet in de weg en kan de redactie het eenvoudig terugvinden.

[Reactie gewijzigd door Santford op 23 juli 2024 17:54]

Extreamspeed @Nimac914 maart 2023 01:30
Nostalgie, I guess
tweakuwe @Nimac914 maart 2023 03:52
Pokemon artikelen zullen het wel goed doen. Pokemon is natuurlijk de meest succesvolle media franchise die er bestaat, Star Wars en Marvel en dergelijken staan op gepaste afstand kwa verkopen ;). Daarnaast wordt er wel vaker bericht hier over films/series die op videogames zijn gebaseerd.
Nimac91 @tweakuwe4 maart 2023 15:23
Ik snap dat Pokemon artikelen het goed doen. Maar zie je Forbes of the fortune 500 ook Pokemon artikelen plaatsen? Het is Anime. Dat is iets wat we bij Tweakers niet coveren. De games wel maar niet de anime zelf. Ik vind het persoonlijk niet interessant dat er weer een 30e seizoen komt voor een franchise waar kinderen naar kijken met een ander hoofdpersonage. Dat is leuk nieuws voor die dat wel volgt maar nu voor de 2e keer komt dit op de hoofdpagina van tweakers. Ik kom op tweakers omdat ik nieuws in dit genre volg en niet saturated content en artikelen wil zien die door alle andere nieuws websites al gecoverd zijn.

Normaliter doe ik er niet moeilijk over maar ik vind de connectie echt veel te ver gezocht. Dit is geen nieuws voor tweakers en tevens al de 2e keer:
.geek: Nieuw seizoen van Pokémon gaat voortaan verder zonder Ash Ketchum en P...
tweakuwe @Nimac915 maart 2023 04:20
Zoals ik al zei, blijkbaar doen deze artikelen het goed. Daarnaast staat dit bij de .geek sectie en niet het reguliere nieuws. Die sectie bestaat al even en verslaat wel meer nieuws dat een beetje buiten de boot valt. En er is zeker wel vaker nieuws op Tweakers van spin offs over games. En anders lees je het artikel gewoon niet?
Patriot @Nimac914 maart 2023 09:51
Het is een .geek, dus niet echt nieuws.
Nimac91 @Patriot4 maart 2023 15:28
Het staat gewoon op de homepage in de artikelen. Dan is het nieuws.
Venix1990 @Nimac914 maart 2023 11:10
Prima toch. Veel zijn ermee opgegroeid
Nimac91 @Venix19904 maart 2023 15:30
Ik ben ook met Teletubbies opgegroeid als peuter maar ik zou woedend worden als we dat ineens gaan coveren hier. Pokemon is eigenlijk hetzelfde, we keken het als kinderen en nu is het 30 jaar uitgemolken met een oneindig aantal seizoenen. Dit zou geen nieuws meer hoeven zijn.
Venix1990 @Nimac914 maart 2023 15:36
Velen kijken en spelen dat nog steeds.. ook al zijn ze 30
Nimac91 @Venix19904 maart 2023 17:21
Nog steeds geen goed argument om een anime aankondiging voor een 30e seizoen op een tweak en elektronica website als nieuws artikel te zetten. De tegen argumenten hier zijn puur nostalgische maar feitelijk klopt het gewoon dat dit niet een tweakers genre is wat we hier bespreken tenzij het om de games gaat.

Ik heb niks tegen pokémon en het gaat hier niet om mijn eigen interesse. Het gaat mij meer om het punt dat we wel enkele standaarden moeten vast houden om niet af te wijken van de doelgroep. Er zijn zat websites die pokemon en anime behandelen en het is wellicht vanuit hun perspectief groot nieuws dat Ash niet langer een hoofdrol speelt, maar tbh. Ash was 7 toen ik 4 was. Ik ben nu 32 en in de anime zou hij 8 of 9 zijn? Ik ben blij dat ie weg gaat voor een nieuwe cast maar deze anime details hebben niks met Tweakers te maken. Net zoals ik absoluut niks over Star Wars of Marvel films/series hoef te zien. Dat is een niche waar genoeg andere websites voor zijn die dat uitgebreid bespreken.

Het is uiteraard een onschuldig artikeltje, maar laten we dit aub niet vaker doen. Ik kom hier voor tweakers nieuws. Dat houd in producten in tech, modden, nieuws over bedrijven die iets doen met tech of daar invloed op hebben en alles wat in enige zin daar direct mee verbonden is. Games is dan een subgenre wat wij hier ook bespreken maar ik hoef de nieuwtjes over de zoveelste nieuwe seizoen niet te zien. Enige uitzondering hiervan kan eventueel een verfilming of een serie zijn die gebaseerd is op de succes van een game zoals The Last Of Us of Witcher, Castlevania, maar dan ook echt één maal. Pokemon is er inmiddels al 30 jaar met 30 seizoenen het voelt dus daarom een beetje als low quality celebrity gossip om bij het verdwijnen van Ash Ketchum een big deal ervan te maken.

Dit is hoe ik ernaar kijk, en snap dat men dat wellicht niet kan begrijpen uit nostalgie, maar ik vindt het niet gepast op tweakers.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 17:54]

Venix1990 @Nimac914 maart 2023 17:36
Oke. Lekker kort ook.
Ik vind het wel leuk dat ze het melden
Nimac91 @Venix19904 maart 2023 17:39
Natuurlijk zullen er mensen zijn die het leuk vinden, maar dat neemt niet weg dat het de verkeerde plek is voor dit soort nieuws. Dus dan zal iemand als ik erover klagen maar gedownmod worden. Maar in essentie moeten we hier wel scherp mee blijven om niet saturated content op tweakers te krijgen.

Uit het perspectief van fans en liefde kan veel getolereerd worden, maar dat neemt niet weg dat dit niet de plek is waar dit soort nieuws toepasbaar is.
Extreamspeed 4 maart 2023 01:29
Hyped! Roy als main protagonist 😜

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