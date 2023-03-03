The Pokémon Company deelt korte trailer nieuwe Pokémon-serie zonder Ash Ketchum

Nog steeds geen goed argument om een anime aankondiging voor een 30e seizoen op een tweak en elektronica website als nieuws artikel te zetten. De tegen argumenten hier zijn puur nostalgische maar feitelijk klopt het gewoon dat dit niet een tweakers genre is wat we hier bespreken tenzij het om de games gaat.
Ik heb niks tegen pokémon en het gaat hier niet om mijn eigen interesse. Het gaat mij meer om het punt dat we wel enkele standaarden moeten vast houden om niet af te wijken van de doelgroep. Er zijn zat websites die pokemon en anime behandelen en het is wellicht vanuit hun perspectief groot nieuws dat Ash niet langer een hoofdrol speelt, maar tbh. Ash was 7 toen ik 4 was. Ik ben nu 32 en in de anime zou hij 8 of 9 zijn? Ik ben blij dat ie weg gaat voor een nieuwe cast maar deze anime details hebben niks met Tweakers te maken. Net zoals ik absoluut niks over Star Wars of Marvel films/series hoef te zien. Dat is een niche waar genoeg andere websites voor zijn die dat uitgebreid bespreken.
Het is uiteraard een onschuldig artikeltje, maar laten we dit aub niet vaker doen. Ik kom hier voor tweakers nieuws. Dat houd in producten in tech, modden, nieuws over bedrijven die iets doen met tech of daar invloed op hebben en alles wat in enige zin daar direct mee verbonden is. Games is dan een subgenre wat wij hier ook bespreken maar ik hoef de nieuwtjes over de zoveelste nieuwe seizoen niet te zien. Enige uitzondering hiervan kan eventueel een verfilming of een serie zijn die gebaseerd is op de succes van een game zoals The Last Of Us of Witcher, Castlevania, maar dan ook echt één maal. Pokemon is er inmiddels al 30 jaar met 30 seizoenen het voelt dus daarom een beetje als low quality celebrity gossip om bij het verdwijnen van Ash Ketchum een big deal ervan te maken.
Dit is hoe ik ernaar kijk, en snap dat men dat wellicht niet kan begrijpen uit nostalgie, maar ik vindt het niet gepast op tweakers.
[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 17:54]