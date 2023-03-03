The Pokémon Company deelt korte trailer nieuwe Pokémon-serie zonder Ash Ketchum

The Pokémon Company heeft een korte trailer van 50 seconden gedeeld van de nieuwe Pokémon-serie waarin Ash Ketchum niet langer de hoofdrol speelt. In de teaser zijn de nieuwe protagonisten Liko en Roy te zien, alsook Professor Friede en zijn partner Captain Pikachu.

In de nieuwe serie zullen onder andere de Pokémon Sprigatito, Fuecoco en Quaxly uit de Scarlet- en Violet-games een rol hebben. Ook de legendarische Pokémon Rayquaza maakt zijn opwachting. Liko, Roy, Friede en Pikachu zullen volgens de makers op een 'spannende reis vol actie' gaan in de Paldea-regio.

Afgelopen december werd bekend dat Ash Ketchum - die zich eindelijk the very best mag noemen - de Pokémon-serie na bijna 1.300 aflevering gaat verlaten. Sinds 1997 was Ash uit Pallet Town de hoofdpersoon van de anime, met zijn Pokémon Pikachu als compagnon. De anime met nieuwe protagonisten begint op 14 april in Japan. Het is niet duidelijk wanneer de aflevering van het nieuwe seizoen in Europa te zien zijn.