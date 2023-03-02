Internationaal Olympisch Comité kondigt e-sportsevenement aan

Het Internationaal Olympisch Comité is een wereldwijde virtuele sportcompetitie begonnen. De finales van games zoals schaken, honkbal en wielrennen vinden plaats in Singapore van 22 tot en met 25 juni. Onder meer Gran Turismo en fietssimmaker Zwift doen aan deze editie mee.

Het Internationaal Olympisch Comité kwam woensdag met de aankondiging van het e-sportsevenement. De finales van het evenement worden gehouden in Singapore van 22 tot en met 25 juni. Een livestream hiervan is rond die tijd te volgen via de website van het IOC en sociale media. Zowel amateurs als professionele spelers kunnen volgens het Comité meedoen.

In 2021 vond een gelijksoortig evenement plaats in Tokio. Daaraan deden meer dan 250.000 deelnemers uit ruim honderd landen mee. Volgens het IOC is deze editie 'een goede stap richting een bredere ontwikkeling van e-sports binnen de olympische beweging'.

Het evenement bestaat uit negen sporten die elk eigen individuele competities hebben: boogschieten (Tic Tac Bow), honkbal (WBSC e-baseball: Power Pros), schaken (Chess.com), wielrennen (UCI, Zwift), dansen (JustDance), motorsport (Gran Turismo), zeilen (Virtual Regatta), taekwondo (Virtual Taekwondo) en tennis (Tennis Clash).

Het IOC maakt in april meer bekend over hoe mensen deel kunnen nemen en welke prijzen er te winnen zijn.

E-sport
Bron: IOC

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 02-03-2023 11:34
31 • submitter: Xtuv

02-03-2023 • 11:34

31

Submitter: Xtuv

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Reacties (31)

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youridv1 2 maart 2023 12:04
Ik vind het persoonlijk een beetje een aparte keuze om e-sports toe te voegen, maar de bekendste spellen over te slaan. Geen Counter Strike, geen League, geen DOTA etc.

Ik denk dat ze bij het olympisch commitee een andere definitie van e-sports gebruiken...

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

foaly @youridv12 maart 2023 12:31
ja, wat mij nog meer verbaast is dat ze zelfs geen FIFA hebben gedaan, ik snap nog wel ergens dat ze eerst de originele sporten als e-sport doen, maar daar is FIFA dan toch wel (één van) de grootste in, waarom neem je die dan niet mee?
ReVision. @foaly2 maart 2023 13:23
FIFA heeft geen betrouwbare mechanics en heeft verborgen RNG, het spelen van FIFA op een regulier e-sports event is al discutabel maar FIFA op een Olympisch evenement lijkt mij al hij helemaal onrealistisch.
blackelv @youridv12 maart 2023 14:39
De reden is dat het IOC vindt dat deze games teveel geweld onder andere bevatten.

Na even snel zoeken:
By the end of 2018, the IOC concluded that esports “entailed physical activity” comparable to what’s required in traditional sports, but the IOC’s president Thomas Bach was on the record as saying “some egames are not compatible with the Olympic values.”

He went on to tell the Associated Press that the Olympic program could not have esports as long as games “promoted violence or discrimination.” He went on to call them “so-called killer games,” noting that they went against their view of what the Olympics should be about.

Bach, who won a gold medal in fencing in the past, admitted that combat sports have “origins in real fights” but that sports have become a “civilized expression” of these ancient traditions. Meanwhile, “egames” currently include “killing people.”
Bron: https://win.gg/news/why-t...ttee-wont-accept-esports/
USB 8.0 @blackelv2 maart 2023 16:48
Een game zoals Rocket League is ook erg groot en daar zit (behalve auto's die stuk gaan) geen geweld in.


Ik denk dat youridv1 ook zeker wel een punt heeft in de reactie op Blokker1999 hierboven dat ze wel een team met ervaring in e-sport events kunnen gebruiken om het goed op de kaart te zetten voor het 'grote publiek'. Bij de meeste e-sports komt er zoveel meer bij kijken dan alleen het spel zelf uitzenden. Bijvoorbeeld goede commentatoren, analisten, uitleg hoe alles werkt en de show eromheen maken het een stuk makkelijker en aantrekkelijker om het te kijken, ondanks dat mensen weinig van die e-sport af weten.

[Reactie gewijzigd door USB 8.0 op 23 juli 2024 22:01]

blackelv @USB 8.02 maart 2023 17:08
Hiermee zijn ze ook al samen met Intel bezig(geweest). Ik kan me herinneren dat ze in een soort pre olympische spelen event een starcraft 2 toernooi hadden (i.s.m. met blizzard en zo), om te kijken hoe en of e-sports een match is voor de olympische spelen.

Edit: Intel was de hoofdsponsor afaik

[Reactie gewijzigd door blackelv op 23 juli 2024 22:01]

youridv1 @blackelv2 maart 2023 14:52
Ontzettend zonde. Ik snap dat ze geen geweld willen promoten. Ik vind het alleen jammer aangezien het geweld niet echt het doel van het spel is. Ik snap dat het van buitenaf gewoon schiet spellen zijn, maar het gaan om het competitieve en strategische element van het spel... Elkaar doodschieten is nieteens het primaire doel.

Dan zou ik nog liever hebben dat ze counterstrike om toveren tot paintballen maar verder hetzelfde houden.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

Blokker_1999
@youridv12 maart 2023 12:38
Misschien net omdat dat populaire e-sports zijn die al enorm veel aandacht krijgen en met een enorme prijzenpot gaan lopen? Waarom is niet andere games sporten wat in de spotlight zetten?
youridv1 @Blokker_19992 maart 2023 13:21
Omdat er bestaande partijen zijn met ervaring van het hosten van grote evenementen voor die e-sports. Partijen die weten hoe je zo'n evenement rond krijgt zonder dat 40% van de zendtijd bestaat uit technical difficulties. Je kan daarmee de groeipijn iets beperken lijkt mij.

Ik weet dat het lijkt alsof die e-sports groot zijn, maar zet 1 stap buiten websites als tweakers, twitch, reddit etc en niemand weet waar je het over hebt. Het trekt "veel publiek" voor een gaming gerelateerd evenement, maar het is peanuts ten opzichte van "conventionele" sporten als de olympische spelen, het wk voetbal, de formule 1 etc.

En persoonlijk vind ik het interessanter dan een fysieke sport waar een game op gebaseerd is, zoals tic tac bow bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

VinoNL @youridv12 maart 2023 14:41
Ik schat dat de primaire reden hiervoor is dat de populaire spellen allemaal gameplay hebben die draait om (dodelijk) geweld en een leeftijdskeuring hebben van 16+.
Los van dat het IOC geweld afkeert, zijn de OS bedoeld voor alle leeftijden. Dus het zou niet onlogisch zijn als het IOC die lijn doortrekt naar de e-OS. Bedenk dat de meest gewelddadige sport op de OS boksen is, en dan nog een vrij 'zachte' versie daarvan.

Gran Turismo is overigens een beetje een vreemde eend in de bijt in het lijstje van het IOC, maar er zit in ieder geval geen geweld in.

[Reactie gewijzigd door VinoNL op 23 juli 2024 22:01]

Henk-Bakker @VinoNL2 maart 2023 16:31
Goed punt.
Forte @youridv12 maart 2023 13:00
Of misschien zelfs een game als Rocket League waar ook best wel behendigheid en spelinzicht komt kijken met een hoge skill ceiling.
youridv1 @novasurp2 maart 2023 13:26
Die reactie laat maar net zien dat je bijvoorbeeld Counter Strike nog nooit aangeraakt hebt, of totaal geen idee hebt wat het spel inhoudt.

Maar om serieus op je onnodige sneer in te gaan: Nee, dat is niet waar ik mijn voorbeelden op heb geselecteerd. Ik heb naar populariteit binnen de bestaande e-sports wereld en player count gekeken.

Ik zei nergens dat ze de games die ze wél geselecteerd hebben eruit moeten gooien. Ik zei dat ik het apart vind dat er exact nul van de top bekeken en gespeelde games uit het e-sports genre in de lijst voorkomen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

novasurp @youridv12 maart 2023 13:31
Correct, ik doe niet aan gokspellen, ook niet als er een schiet-minigame bij zit. :P
youridv1 @novasurp2 maart 2023 13:34
Ik snap dat jij je vooroordeel gevormd hebt en daardoor volledig informatie resistent lijkt te zijn, maar voor anderen die deze discussie lezen en niet weten wat novasurp bedoelt.

Counter Strike heeft lootboxes, die je overigens niet (meer) mag openen met een nederlands account. Ook kun je voor dit spel cosmetische aanpassingen kopen voor je personage en de wapens die je gebruikt. Dus hij heeft in essentie gelijk dat er micro transacties in dat spel zitten. Wat alleen ook vermeld moet worden is dat alles cosmetisch is. Je kunt Counter Strike volledig spelen en gebruik maken van alle functionaliteit zonder ook maar 1 micro-transactie te voltooien. Je kunt in Counter Strike geen progressie, levels etc overslaan door geld uit te geven.
De microtransacties zijn, als je het vanuit het oogpunt van het wedstrijdje dat je speelt bekijkt, bijzaak.

Een belangrijke punt is ook dat novasurp counter strike een gokspel noemt. Het gok element is al een aantal jaar verwijderd in landen waar dit tegen de wet is, zoals in nederland. Op dit moment zit er geen enkele vorm van gokken verwerkt in deze versies van het spel. Het gokken wordt gedaan op websites van derde partijen die niet verbonden zijn met het spel zelf of de makers ervan en hebben dus weinig van doen met het spel zelf.
Wat vroeger in nederland, en nog steeds in bepaalde andere landen, in counter strike zat waren lootboxes, waar je een euro of 2 kon betalen om een virtueel kistje te openen waar dan een willekeurig item uit kwam. Deze kun je weer verkopen op de interne markt van counterstrike's maker, valve. Die markt is nog steeds in nederland beschikbaar, maar alle vormen van willekeurigheid en gokken zijn verwijderd. Het is gewoon marktplaats nu.

In games als league of legends en dota kun je bij mijn weten wel dingen los kopen waar je daadwerkelijk wat aan hebt tijdens het spelen van het spel, maar al deze items zijn ook verkrijgbaar zonder losse transacties en zouden dus beschikbaar gesteld kunnen worden bij deelname aan een olympisch evenement om het speelveld zo gelijk te houden.
Bovendien zijn er ook voorbeelden waarbij bepaalde van dit soort items verboden zijn op officiele toernooien.

Maar goed, de mogelijkheid om met geld een ongelijk speelveld te creëeren is er bij de sporten die nu op het wereldtoneel plaatsvinden ook gewoon. Alleen kennen we ze als matchfixing en doping.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

Grompoe @youridv12 maart 2023 13:49
Dota heeft ook alleen cosmetische items. Dus blijft pure skill.
Nu zorgen bepaalde cosmetics wel voor een heel klein verschil in winrate. Een welbekend voorbeeld daarvan is de "sperm arrow" van Mirana die het voor de tegenstander makkelijker maakt om de arrow te dodgen omdat de arrow veel zichtbaarder is.

League geen idee verder
novasurp @youridv12 maart 2023 13:45
Ik heb Team Fortress 2 vroeger wel gespeeld, en weet wat voor vaardigheden je nodig hebt voor dit soort spellen, hoor. Dat betekent niet dat je uitgebreid Valve hoeft te verdedigen. Er zijn genoeg legitieme ontwikkelaars.
youridv1 @novasurp2 maart 2023 13:48
Dan weet je ook dat TF2, ook een valve game, ook geen pay to win element heeft.

Overigens is gokken iets van alle sporten. Ik neem aan dat je bekend bent met de TOTO bijvoorbeeld? Of gokken op de uitkomst van F1 races of het klassieke voorbeeld, de paardenrennen. Wat dat betreft introduceren de spellen die ik noemde niets nieuws en gaat er in de gokwerelden om die spellen heen veel minder geld om dan bij bestaande, veel bekendere sporten

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

novasurp @youridv12 maart 2023 14:01
Voetbal en racen hebben geen gokelementen. Andere bedrijven, of de overheid in het geval van TOTO, verzinnen er een gokspel om heen. En dat is ook nou niet echt goed, maar een ander probleem dan spellen ontwikkelen met gokken als onderdeel.
youridv1 @novasurp2 maart 2023 14:05
bij counterstrike moet je ook gewoon naar een derde partij toe. (dat is degene die ik aanhaal omdat ik daar de meeste ervaring mee heb en dus zeker weet dat ik geen misinformatie verspreid.)

Gokken is geen inherent onderdeel van de gameplay van de spellen die ik noemde. Bij een competitief potje counterstrike, league, dota, valorant komt geen gokken kijken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 22:01]

Nimja 2 maart 2023 11:38
Is dit nodig? Er zijn toch al evenementen hiervoor? Hoewel, daar weten de meeste mensen niet van.

Het toont wel aan dat e-sports steeds meer mainstream wordt.

Ik blijf gewoon lekker speedrun events kijken ;)

[Reactie gewijzigd door Nimja op 23 juli 2024 22:01]

xzaz @Nimja2 maart 2023 12:10
AGDQ neemt bijna niemand meer serieus omdat vele speedrunners daar niet meer mogen komen.
Alxndr @Nimja2 maart 2023 12:00
Dat geldt voor alle sporten?

AGDQ (moest ik wel ff opzoeken) en natuurlijk een hele eigen discipline, zou leuk zijn als ze die ook toevoegen.

Maar de olympische spelen zijn gewoon een commercieel evenement, dat heeft verder niets meer met 'de olypische gedachte' te maken. Je kunt als sporter ook gewoon wereldkampioen worden, ik durf zelfs te stellen dat als je vier jaar op rij wereldkampioen bent, je een betere sporter bent dan wanneer je 1 keer in de vier jaar olympisch kampioen wordt.
Travelan @Nimja2 maart 2023 14:34
AGDQ is toch alleen nog maar voor LGBTQ+ speedrunners tegenwoordig? Als je openlijk zegt tegen feminazism te zijn, wordt je al gebanned.
Henk-Bakker 2 maart 2023 12:13
Dit doet afbreuk aan de echte sporters.

Kies dan voor League of Legends, etc....
Blokker_1999
@Henk-Bakker2 maart 2023 12:39
definieer "echte sporter" eens even voor mij? Waarom zou een sport alleen maar bestaansrecht hebben als het al populair is en een miljardenindustrie is? Waarom zou de focus niet mogen liggen op kleimere sporten?
Henk-Bakker @Blokker_19992 maart 2023 16:11
Ik snap je. Vandaag de dag is de scheidslijn tussen (denk)sport en spel dunner dan ooit.

Ik ben 55 en speel al jaren 'competitie' League of Legends. De besten van ons, die het wél
kunnen, doen aan e-sports en verdienen miljoenen. Net als bij 'echte' sporten. Meer dan de
meeste pro-wielrenners. Dus daar zit het verschil niet.

Dammen, Schaken & Go zie je ook niet op de Olympische Spelen, dat zijn wel denksporten,
blijkbaar geen spelletjes. Maar 'Mens erger Je Niet' is dan weer een spelletje. Lastig.

Een echte sporter mag van mij ook een kleine sport doen, doet geen afbreuk aan de
prestatie. Schaatsen is wereldwijd ook geen grote sport. Hier wel.

Mijn punt: Ik geloof niet dat e-sports hoeven te lijken op een echte sport als boogschieten,
racen of voetbal. Ik denk dat een medaille halen met League of Legends een betere prestatie
is dan Tic Tac Bow.

De denkfout die ik terug lees is dat een e-sport op een bestaande sport moet lijken.
bie100 2 maart 2023 11:50
mooi man kan ik eindelijk prijzen pakken vanuit mijn luie stoel
Johan9711 @bie1002 maart 2023 12:24
Forget it. Zoek Zwift maar eens op ;)
bie100 @Johan97112 maart 2023 12:43
nou laat dan maar zitten 8-)

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