Internationaal Olympisch Comité kondigt e-sportsevenement aan

Het Internationaal Olympisch Comité is een wereldwijde virtuele sportcompetitie begonnen. De finales van games zoals schaken, honkbal en wielrennen vinden plaats in Singapore van 22 tot en met 25 juni. Onder meer Gran Turismo en fietssimmaker Zwift doen aan deze editie mee.

Het Internationaal Olympisch Comité kwam woensdag met de aankondiging van het e-sportsevenement. De finales van het evenement worden gehouden in Singapore van 22 tot en met 25 juni. Een livestream hiervan is rond die tijd te volgen via de website van het IOC en sociale media. Zowel amateurs als professionele spelers kunnen volgens het Comité meedoen.

In 2021 vond een gelijksoortig evenement plaats in Tokio. Daaraan deden meer dan 250.000 deelnemers uit ruim honderd landen mee. Volgens het IOC is deze editie 'een goede stap richting een bredere ontwikkeling van e-sports binnen de olympische beweging'.

Het evenement bestaat uit negen sporten die elk eigen individuele competities hebben: boogschieten (Tic Tac Bow), honkbal (WBSC e-baseball: Power Pros), schaken (Chess.com), wielrennen (UCI, Zwift), dansen (JustDance), motorsport (Gran Turismo), zeilen (Virtual Regatta), taekwondo (Virtual Taekwondo) en tennis (Tennis Clash).

Het IOC maakt in april meer bekend over hoe mensen deel kunnen nemen en welke prijzen er te winnen zijn.