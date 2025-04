Olympische Spelen krijgen voor het eerst ook e-sports

Het Internationaal Olympisch Comité, of IOC, heeft ingestemd met Olympische Spelen voor e-sports. De eerste editie wordt in 2025 in Saudi-Arabië georganiseerd. Welke spellen er gespeeld gaan worden, is nog niet bekend.

Het IOC stemde tijdens zijn 142e sessie officieel over de Olympische Spelen voor e-sports. Het IOC spreekt van een historische stemming. "De e-sportsgemeenschap, vertegenwoordigd in onze e-sportscommissie, heeft zich enthousiast met dit initiatief beziggehouden. Dat bewijst de aantrekkelijkheid van het Olympische merk en de waarden die het representeert onder jongeren", zegt IOC-president Thomas Bach.

De organisatie kondigde al in juli aan dat er in 2025 voor het eerst de Olympic Esports Games in Saudi-Arabië worden georganiseerd. Er is voor dat land gekozen omdat het 'veel expertise heeft op het gebied van e-sports'. Het duurde echter tot de stemming van eerder deze week voor het evenement officieel werd gemaakt. Nu er een beslissing is gemaakt, wordt een locatie geselecteerd voor de eerste editie van het evenement. Het IOC maakt later bekend op welke exacte datum het evenement plaatsvindt, welke spellen er worden gespeeld en hoe spelers zich kunnen kwalificeren.

Er wordt al enige jaren gewerkt aan de Olympische Spelen voor e-sports. Het IOC organiseerde al in 2018 een forum over de Olympische toekomst van e-sports. In 2021 en 2023 vonden vervolgens pilots plaats, die Olympic Virtual Series en Olympic Esports Series werden genoemd. Deze testevenementen waren volgens het IOC een succes, waarop besloten werd een nieuwe afdeling op te zetten die zich volledig op e-sportsevenementen richt. Die afdeling moet ervoor zorgen dat de toernooien zowel organisatorisch als financieel los staan van de reguliere Olympische Spelen.