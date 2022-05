IOC organiseert in mei en juni Olympische Spelen-evenement voor e-sports

Het Internationaal Olympisch Comité houdt in mei en juni de Olympic Virtual Series, een evenement waarbij spelers van fysieke en niet-fysieke e-sports-games tegen elkaar kunnen strijden. Onder meer Gran Turismo en fiets-simmaker Zwift doen aan de OVS mee.

Aan de OVS doen vijf internationale sportfederaties en gamemakers mee. Het gaat om consolegames als Gran Turismo, smartphonegames als Virtual Regatta en spellen die met een fietstrainer werken. Voor Gran Turismo werken autosportfederatie FIA en Polyphony Digital samen. Details over dit evenement zijn nog niet bekend; waarschijnlijk gaat het om een wedstrijd binnen de PS4-game Gran Turismo Sport.

Voor consolegamers is er daarnaast het in Japan uitgebrachte eBaseball Powerful Pro Baseball 2020. Deze game is voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch gemaakt. Uitgever Konami Digital Entertainment werkt met de World Baseball Softball Confederation samen om hier een wedstrijd voor te maken. Met World Sailing gaat de Virtual Regatta een wereldwijde zeilgame-evenement organiseren. Virtual Regatta heeft nu twee iOS- en Android-zeilgames.

De fietstrainerwedstrijd wordt door UCI en Zwift georganiseerd. Zwift maakt apps die samen met bepaalde fietstrainers werken. Zo kunnen gebruikers thuis op een fietstrainer meedoen aan de Olympische wedstrijd. Tot slot is er World Rowing, dat een 'open format'-wedstrijd gaat houden. Hier zijn weinig details over bekend, al kunnen deelnemers via een roeimachine thuis, in een gym 'of in het water' meedoen aan de wedstrijd.

De Olympic Virtual Series start op 13 mei en eindigt op 23 juni. Het IOC gaat later meer bekendmaken over hoe mensen deel kunnen nemen en welke prijzen er te winnen zijn. Het comité zegt dat het ervoor wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen.