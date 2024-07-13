Saudi-Arabië organiseert in 2025 eerste reguliere Olympische e-sportsevenement

Het Internationaal Olympisch Comité organiseert in 2025 voor het eerst een Olympic Esports Games, die worden gehouden in Saudi-Arabië. Het is de bedoeling dat het e-sportsevenement in tegenstelling tot eerdere pilots regelmatig zal plaatsvinden.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité wordt het e-sportsevenement in Saudi-Arabië gehouden, omdat het land 'veel expertise heeft op het gebied van e-sports'. De organisatie belooft dat de 'Olympische waarden' gerespecteerd blijven, 'vooral wat betreft de games die op het programma staan, het aanmoedigen van gendergelijkheid en de betrokkenheid met het jonge publiek'.

Het is nog niet duidelijk wanneer dit evenement precies wordt gehouden en welke games er gespeeld gaan worden. Wel schrijft de Franse krant L'Équipe dat het IOC momenteel gesprekken voert met de uitgevers van onder meer League of Legends, Rocket League en Street Fighter. Naast dergelijke populaire e-sportsgames, zouden er nog twee gamecategorieën zijn: virtuele sporten (zoals fietsen op een hometrainer) en sportsimulaties (zoals EA Sports FC).

Volgens L'Équipe moeten er tijdens de eerste editie zo'n vijftien games gespeeld gaan worden. Ook claimt de krant dat het de bedoeling is dat het evenement om het jaar wordt gehouden en dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten al gesprekken met het Olympisch Comité voeren over het hosten van toekomstige edities.

In 2021 en 2023 vonden er al pilots plaats, respectievelijk onder de noemer Olympic Virtual Series en Olympic Esports Series. Bij beide evenementen werden louter games gespeeld die gebaseerd waren op sporten, zoals racespel Gran Turismo, honkbalspel WBSC e-baseball en fietssim Zwift. Er deden tijdens deze pilots dus geen grote e-sportspellen mee. Volgens het IOC waren deze testevenementen een succes, waardoor besloten is om een nieuwe afdeling op te zetten binnen de organisatie die zich volledig wijdt aan e-sportsevenementen. Hierdoor moeten deze toernooien qua organisatie en op financieel gebied losstaan van de reguliere Olympische Spelen, aldus het Comité.