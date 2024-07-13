Saudi-Arabië organiseert in 2025 eerste reguliere Olympische e-sportsevenement

Het Internationaal Olympisch Comité organiseert in 2025 voor het eerst een Olympic Esports Games, die worden gehouden in Saudi-Arabië. Het is de bedoeling dat het e-sportsevenement in tegenstelling tot eerdere pilots regelmatig zal plaatsvinden.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité wordt het e-sportsevenement in Saudi-Arabië gehouden, omdat het land 'veel expertise heeft op het gebied van e-sports'. De organisatie belooft dat de 'Olympische waarden' gerespecteerd blijven, 'vooral wat betreft de games die op het programma staan, het aanmoedigen van gendergelijkheid en de betrokkenheid met het jonge publiek'.

Het is nog niet duidelijk wanneer dit evenement precies wordt gehouden en welke games er gespeeld gaan worden. Wel schrijft de Franse krant L'Équipe dat het IOC momenteel gesprekken voert met de uitgevers van onder meer League of Legends, Rocket League en Street Fighter. Naast dergelijke populaire e-sportsgames, zouden er nog twee gamecategorieën zijn: virtuele sporten (zoals fietsen op een hometrainer) en sportsimulaties (zoals EA Sports FC).

Volgens L'Équipe moeten er tijdens de eerste editie zo'n vijftien games gespeeld gaan worden. Ook claimt de krant dat het de bedoeling is dat het evenement om het jaar wordt gehouden en dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten al gesprekken met het Olympisch Comité voeren over het hosten van toekomstige edities.

In 2021 en 2023 vonden er al pilots plaats, respectievelijk onder de noemer Olympic Virtual Series en Olympic Esports Series. Bij beide evenementen werden louter games gespeeld die gebaseerd waren op sporten, zoals racespel Gran Turismo, honkbalspel WBSC e-baseball en fietssim Zwift. Er deden tijdens deze pilots dus geen grote e-sportspellen mee. Volgens het IOC waren deze testevenementen een succes, waardoor besloten is om een nieuwe afdeling op te zetten binnen de organisatie die zich volledig wijdt aan e-sportsevenementen. Hierdoor moeten deze toernooien qua organisatie en op financieel gebied losstaan van de reguliere Olympische Spelen, aldus het Comité.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-07-2024 11:26 77

13-07-2024 • 11:26

77

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wildhagen 13 juli 2024 11:44
De organisatie belooft dat de 'Olympische waarden' gerespecteerd blijven, 'vooral wat betreft de games die op het programma staan, het aanmoedigen van gendergelijkheid en de betrokkenheid met het jonge publiek'.
Betekent dit dat vrouwen dan ook gewoon met korte mouwen mogen rondlopen op het event zonder lastiggevallen te worden, en dat ze er zelf met de auto naartoe mogen (wat tot voor kort nog niet toegestaan was)? En mag erop het event gewoon bier/wijn/etc geschonken worden, wat volgens de Olympische waarden (die men zegt na te streven) wel gewoon mag?

Als dit allemaal mag zonder dat de beruchte Religieuze Politie (of, zoals het in Saudi-Arabië formeel heet, de Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice) zich daarmee bemoeit, lijkt het me een positief iets.

Ergens heb ik echter mijn twijfels of men dit soort afspraken dat mannen en vrouwen, en LGHTI+-mensen, allemaal gelijk behandeld zullen worden. Call me skeptisch, maar Saudi-Arabië heeft geen goede reputatie op dit vlak, zacht uitgedrukt.

Ik vraag me af of hier geen financiele reden voor zijn, net als bijvoorbeeld het WK in Qatar, waar ook niet alles verlopen is zoals men vooraf beloofd had...

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:44]

CopyCatz @wildhagen13 juli 2024 12:41
Ach ja, westerse normen en waarden mogen weer even in de ijskast als er geld te verdienen valt. Op dit moment hebben dit soort repressieve dictaturen genoeg olie geld om onze jeugd te beïnvloeden, ben benieuwd hoe dit gaat lopen als olie zijn waarde heeft verloren. Als je je als regering afvraagt waarom het zo slecht gaat met de acceptatie van bv homoseksualiteit onder jongeren, zou je dit soort "evenementen" moeten tegen gaan. Maar goed, commercie moet gestimuleerd worden uiteraard.

[Reactie gewijzigd door CopyCatz op 22 juli 2024 14:44]

Dinoxl @CopyCatz13 juli 2024 14:39
Mijn mening, waarom zouden westerse normen en waarden daar moeten gelden?

Ik vind zelf dat iedereen vrij moet zijn. Maar onze normen en waarden botsen nogal met Aziatische en midden oosten. Is het een beter dan het andere?

Moeten ze niet ook de tijd krijgen om te veranderen?

Een beetje dubbel gevoel, en misschien Ijn sport evenementen wel de eerste stappen naar acceptatie en verandering.
Zexion @Dinoxl13 juli 2024 20:59
Sportswashing. Dat is de term die je zoekt.
Saudi Arabië is sport aan het gebruiken om zichzelf op het wereldpodium beter te doen lijken dan het werkelijk is. Het kunnen "eerste stappen" zijn maar ik ben er vrijwel van overtuigd dat SA altijd een regressief ideologisch land blijft. En dat dat voor buitenlandse toeristen misschien wat minder erg wordt (bij de F1 werd al gewaarschuwd dat mannen geen handen mogen vasthouden en mannen & vrouwen die niet getrouwd zijn absoluut niet in het openbaar affectie mogen tonen anders volgt gevangenisstraf) maar dat neemt niet weg dat het voor de bevolking zelf eerder een zwarte spiegel gaat zijn.

Kijk wat hun mogen, dat wil ik ook, en krijgen daardoor als resultaat zweepslagen (of erger..).

Het geld wat Saudi Arabië investeerd in alle takken van sport geeft wel aan dat ze enorm hun best proberen te doen om een toeristen trekplijster te worden. Voor toeristen. En de bevolking zelf wordt gewoon onderdrukt. Daar sta ik niet achter, nu niet, en nooit niet. Paar weken geleden zijn er nog 7 'vermoedelijk' homosexuele mannen van een hoog gebouw afgeduwd. Doe daar mee wat je wilt..
Tenaya @Zexion13 juli 2024 21:37
E-sportswashing :+
CFke @Zexion14 juli 2024 11:20
Je kan er van vinden wat je wil maar als zij onze kant op komen, verwacht je natuurlijk dat ze zich aanpassen aan onze waarden en normen (kijk naar vluchtelingen).
Waarom zouden wij ons dan niet aanpassen aan hen als wij die kant opgaan? Lijkt me logisch toch?

De moraalridder kan je in je woonkamer uithangen. Je hoeft jouw normen en waarden niet op te dringen aan anderen en al helemaal niet in een vreemd land.
Zexion @CFke14 juli 2024 20:22
Okay. Dat mag je mening zijn.
Mensenrechten schenden gaat toch iets verder dan 'niet willen aanpassen'.
PCRaceMASTER @Zexion16 juli 2024 08:43
Niet alleen een mening, maar het is ook een dubbele standaard binnen ons maatschappij.
Er is een bepaalde land waarmee wij zaken en warme banden mee onderhouden, datzelfde land schendt nu talloze mensenrechten, talloze onafhankelijke onderzoekers hebben dit aangetoond en bewezen, maar alsnog kijken we weg, onderhouden we warme banden en investeren wij in dat land. Begrijp me niet verkeerd, beide zijn erg maar er is iets zoals één standaard aanhouden, en dat is mensenrechten overschrijden of wegschuiven is fout ongeacht of je nou een westerse land bent, oosters en of Zuid-Amerikaanse. Maar omdat er van alles genuanceerd wordt en zaken gezien worden vanuit één bepaalde perspectief, hebben mensen uiteen hangende meningen/standaarden wat betreft welke land, wie en hoe.
emeralda @Zexion14 juli 2024 11:53
Iedereen moet zelf hun afweging maken maar ik heb geen zin om een regime die mijn homoseksuele broer haat financieel te steunen.
Andros @Dinoxl13 juli 2024 18:21
Klopt zeker wel, wij denken nog wel eens te moeten gaan bepalen wat ze elders moeten doen en niet elk land is daar van gediend. Langs de andere kant willen ze in dat land wel graag onze sporten en toernooien binnen halen. De Olympische spelen zijn oorspronkelijk Grieks, de moderne spelen komen van een Fransman. Ook gaan er dure westerse voetballers nog een paar jaar een balletje trappen voor ze op pensioen gaan, ook oorspronkelijk een Britse sport met een sportbond in Zwitserland. Als ze zo graag onze sporten spelen mogen we er ook iets van vinden in welke omstandigheden dat gebeurt toch?
Dinoxl @Andros14 juli 2024 14:14
@Andros

Ja en nee, is sport wel een eigendom? En als sporters zelf een menig hebben gaan ze niet. Men kiest voor het geld.

Integriteit is dus ver te zoeken, wie is dan te veroordelen. Degene die het wilt organiseren of de mensen die zichzelf verloochenen en ervoor kiezen om daar op te treden?

Dilemmas
Beakzz @CopyCatz13 juli 2024 18:00
We accepteren het ook als een groot bevriend land 20 jaar wraak neemt in een land en het verwoest achterlaat. Na duizenden drone bommen met veel burgerslachtoffers. (Onze man bij de Taliban van de VPRO voor meer info)

Ook het winnen van onze grondstoffen en maken van goedkope producten gaat letterlijk over lijken.

Dus wat zijn precies onze normen en waarden? Of gaat het dan alleen om wat de regering binnen de grenzen doet?
Skyclad @wildhagen13 juli 2024 12:02
Iedereen die er vragen of twijfels bij heeft wordt uitgenodigd voor een kopje koffie en een vriendelijk gesprek op het Saudische consulaat in Turkije.
adje123 @Skyclad13 juli 2024 12:14
In het consulaat maken ze gehakt van alle twijfels.
Hansie9999 @adje12313 juli 2024 12:38
U bedoelt "twijfelaars" :)
Sjorsjeje @wildhagen13 juli 2024 12:37
Ook als dat allemaal wel mag tijdens zo'n toernooi zou ik het keihard boycotten. Het is alsof je ergens te eten komt en je weet dat se kinderen geslagen worden. Tijdens het etentje veel lol, dansen om de tafel en alles. En als je weer naar huis bent, krijgen de kinderen ervan langs.
Xfade @Sjorsjeje13 juli 2024 16:14
Het WK voetbal moest ook keihard geboycot worden. Gaat niet gebeuren. Geld.
Sjorsjeje @Xfade14 juli 2024 01:09
Wel door mij iig. Ik vind niet dat ik zo'n mening kan hebben en dan lekker voetbal kijken. En maakt het niet uit wat ik doe? Onzin! Het maakt in eerste instantie voor mijzelf al uit. En indirect ook voor anderen, omdat die zien dat het ook anders kan dan achteloos meegaan in het marketingverhaal.
nzall @wildhagen13 juli 2024 12:51
De golfstaten zijn al jaren bezig met het proberen op te kalefateren van hun imago, maar zonder wezenlijke aanpassingen aan hun wetten...
Blokker_1999 @wildhagen13 juli 2024 18:29
Officieel bestaat er geen verplichting meer rondom kledij en de CPVPV heeft sinds 2016 geen macht meer, maar kan alleen maar dingen doorgeven aan de politie.

Strakke kledij of rokken en broeken boven de knie zou ik me evenwel nog altijd niet aan wagen in dat land net zoals onthullende kledij zoals een blote buik. Maar het gebruik van kleurrijke stoffen is geen enkel probleem meer voor vrouwen net zoals het niet dragen van een hoofddoek, maar ga je als vrouw een moskee bezoeken, dan is er wel de verwachting dat je je volledig bedekt, dus zowel armen, benen als je hoofd. Korte mouwen zal door sommige mannen nog wel op neergekeken worden, maar zeker in de meer toeristische plaatsen moet je daar niet echt schrik voor hebben.

Maar we mogen niet vergeten dat hun cultuur, hun normen en waarden niet overeenkomen met de onze. Het volk op zich is zeer gastvrij, heb ik via mijn werkgever zelf mogen ervaren bij enkele bezoekjes aan het land, maar er blijven ook grote verschillen, zeker wanneer je denkt aan die LGBTQ+ gemeenschap bijvoorbeeld.
Mushroomician @wildhagen13 juli 2024 19:02
Net zoiets als Nederlanders die vinden dat drugs/joints maar moet kunnen in Frankrijk. Terwijl daar andere wetten gelden. Om maar iets dichtbij huis te noemen…

het is echt arrogant om te stellen dat jouw normen en waarden de beste zijn en overal van toepassing zouden moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 14:44]

YopY @wildhagen14 juli 2024 00:20
Volgens mij beoel je trouwens LHBTI+
CFke @YopY19 juli 2024 10:48
Niemand snapt al die letters nog...
Laten we het voortaan gewoon "alfabet-gemeenschap" noemen. Zegt niemand nog wat ongewild verkeerd...
fire-breath @wildhagen14 juli 2024 11:52
Gebaseerd op ervaringen uit het verleden zal het geen probleem zijn wanneer je als vrouw in de auto erheen gaat. Ik verwacht ook dat minirokjes geen probleem zal zijn.

Ik heb alleen ervaring met de VAE, maar daar is het gewoon toegestaan om je te kleden zoals je zelf wilt.
Wanneer je een religieus gebouw bezoekt moet je wel nette kleding aantrekken, maar daarbuiten was je volledig vrij in je keuzes.

Voor het evenement zelf heb ik er alle vertrouwen in dat lhbti gewoon volledig geaccepteerd zal zijn. Hoeveel er blijft plakken NA het evenement is natuurlijk de vraag. Maar ik hoop vooral dat het een begin mag zijn.
theduke1989 @wildhagen14 juli 2024 21:49
Alles wat jij daar noemt hoort niet in dat land.
Net zoals alle hier de regels gewoon naleven, waarom dan in die landen niet doen.

snap je niet zo, juist door strenge regels is Saudi arabie een veiligere land dan alle andere.
Stronk @zonglew0014 juli 2024 19:34
Klopt, we vinden onze normen en waarden "goed", en die van een ander "slecht". De natuur - en het universum wat dat betreft - kent helemaal geen goed of slecht. We kennen enkel verschillen in culturen, principes, morele waardes. Maar die van ons zijn niet persé beter dan de ander.
emeralda 13 juli 2024 11:38
Het is toch fascinerend hoe snel zogenaamde Western waarden als sneeuw voor de zon verdwijnen als er geld te verdienen is.
iAR @emeralda13 juli 2024 11:45
Ik heb wel eens de indruk dat elke ruggengraat zich wel even aanpast als er geld te verdienen is, of het komt omdat ik ouder en er bewuster van ben.
Misschien wel erger: ik doet het zelf soms ook: afdblockers, download, etc.
Llopigat @iAR13 juli 2024 11:59
Misschien wel erger: ik doet het zelf soms ook: afdblockers, download, etc.
Die dingen (met name adblocken) zijn helemaal niet tegen mijn waarden eigenlijk. We worden genoeg uitgemolken.

Maar ik baal er ook van dat we zo toegeeflijk zijn op LGBTQ+ discriminatie gebied zodra er geld in het spel komt. En dat dit evenement zelfs door Saoedi Arabie gebruikt wordt om zich zogenaamd als vooruitstrevend land op de kaart te zetten. Voor geld wijkt er veel te veel. Tijdens pride maand hebben we op onze bedrijfssite allemaal regenboogjes. Behalve natuurlijk weer in 'bepaalde' landen :/ Typisch.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:44]

iAR @Llopigat13 juli 2024 12:03
Maar dat we uitgemolken worden is geen reden tot… is mijn “principe” maar goed, als het 25 euro per maand bespaard, dan buig ik toch wel even.

Ik ben, als homo, dat hele juni-regenboogmaand behalve bij de Moslims zo zat. Het heeft ook echt niets meer met acceptatie te maken, iedereen doet het dus doet iedereen het.
Net als die Black Friday gekte. Ik zag vorige maand op vakantie allemaal Black Friday aanbieding op billboards, echt wtf?

Ach, misschien moet ik meer ad blockers en downloads opnemen in mijn waarden, inderdaad :+
Llopigat @iAR13 juli 2024 12:10
Ik ben, als homo, dat hele juni-regenboogmaand behalve bij de Moslims zo zat. Het heeft ook echt niets meer met acceptatie te maken, iedereen doet het dus doet iedereen het.
Ik snap dat je er niet zoveel in ziet in Nederland. Ik doe er aan mee omdat ik enkele trans vrienden/vriendinnen heb die met veel discriminatie te maken hebben. Zeker nu extreem-rechts zo oprukt. Ik schrik er soms echt van. Het is een stuk erger dan een paar jaar geleden.

Dus ik loop ook met mijn regenboogbandje, gewoon om te laten zien dat ik ze steun. Bovendien ben ik zelf ook wel een beetje queer trouwens en zit ik in de poly hoek. Maargoed ik snap dat niet iedereen het prettig vindt dat er veel aandacht aan geschonken wordt. Het is goed bedoeld in elk geval :) Of bedoel je dat het te commercieel aan het worden is?

Bij ons is het trouwens in Juli, vreemd genoeg. Maar ook goed, nog beter weer.
fire-breath @Llopigat14 juli 2024 11:44
Hmm. Nadeel is wel dat je op social media 2 maanden lang doodgegooid wordt met regenboogzaken.

Weet niet of dat de beste methode van acceptatie creatie is.
De overdaad zorgt juist ook voor irritatie.
The Zep Man @iAR13 juli 2024 17:14
Maar dat we uitgemolken worden is geen reden tot…
Niet helemaal eens. Er valt wat voor te zeggen als je concurrentiebeperkende beursgenoteerde bedrijven hun winst uit jou niet gunt. Soms kan je niet om ze heen, maar dat houdt niet in dat ze aan jou hoeven te verdienen.
dreester @Llopigat13 juli 2024 14:10
Toch wordt er enkel een punt van gemaakt wanneer een sportevenement plaats vind in 'bepaalde' landen.

Op het EK in Duitsland dat uitgerekend in juni begonnen is, is anders ook geen spoor te bekennen van regenbogen. Geen Nederlands initiatief van armbandjes zoals in Qatar. Ironisch genoeg, geen statement van de Duitse Mannschaft zoals in Qatar.
Llopigat @dreester13 juli 2024 19:47
Op het EK in Duitsland dat uitgerekend in juni begonnen is, is anders ook geen spoor te bekennen van regenbogen. Geen Nederlands initiatief van armbandjes zoals in Qatar. Ironisch genoeg, geen statement van de Duitse Mannschaft zoals in Qatar.
Dat hoeft ook niet zo want in Duitsland is er geen probleem met LGBT rechten. Logisch toch?

Toen het EK in Hongarije was waar deze wel onder druk staan, was het ook een groot punt.
LOTG @emeralda13 juli 2024 12:01
Ja, en dan vind ik een organisatie zoals het IOC nog het meest beschamend. En gelijk een deal voor 12 jaar las ik gisteren.
dreester @emeralda13 juli 2024 12:22
Westerse waarden/mensenrechten zijn nooit een probleem geweest voor de FIFA en IOC. Maar de medailles glommen er niet minder van.
YopY @emeralda14 juli 2024 00:22
Westerse*, en welke waarden bedoel je precies? D'r zijn ook genoeg onderstromen in "het westen" (ik neem aan dat je Europa, de VS en delen van hun voormalige kolonieën bedoelt?) die even onvriendelijk zijn tegenover bijv. vrouwen en wat ze doen / mogen / mogen dragen dan in Saudi-Arabië.
emeralda @YopY14 juli 2024 12:00
Geen enkele samenleving is perfect. Ook in Nederland nog genoeg problemen die moeten worden opgelost. Ik heb ook kritiek als er in Nederland dingen misgaan.
maartend 13 juli 2024 11:46
Greenwashing. Meer is het niet
Llopigat @maartend13 juli 2024 12:03
Of in dit geval rainbowwashing? :)
Andros @maartend13 juli 2024 18:24
"Sportswashing" bedoel je waarschijnlijk. "Greenwashing" is meer een KLM die boompjes plant of Shell die windmolens weg zet, vervuilende bedrijven die groene dingetjes doen voor hun imago. In dit geval gaat het om landen en regimes waar wij commentaar op hebben die sport en evenementen gebruiken om goede sier te maken, iets totaal anders :) .
jpsch @maartend13 juli 2024 14:52
Wat is er greenwashing aan wereldwijd vliegen naar SA en daar in de hitte energieverslindende sporten onder aircu spelen?
maartend @jpsch13 juli 2024 14:59
Greenwashing gaat ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vandaar
Blokker_1999 13 juli 2024 11:37
Grappig dat men direct een term zoals gendergelijkheid erbij moet halen wanneer je bedenkt dat enkele jaren terug vrouwen in dit land niet eens mochten autorijden of zonder toestemming van hun man, vader, broer,... het land mochten verlaten.

En de aanpassingen waarmee ze het nu wel mogen waren een bliksemafleider om de aandacht van de kroonprins af te leiden.

Uiteindelijk gaat het hier weer om geld en een land dat volop bezig is met sport en andere internationale evenementen te gebruiken voor PR doeleinden. Als het IOC e-sports een Olympische status wensen te geven, dat ze het dan bij de Olympische spelen toevoegen.
Skyclad @Blokker_199913 juli 2024 11:58
Nu steeds meer geinvesteerd wordt in andere energiebronnen dan olie hebben veel landen in het Midden-Oosten ook door dat ze meer inkomstenbronnen moeten aanboren dan alleen olie. En bij gebrek aan andere natuurlijke grondstoffen is het makkelijker om in ieder geval te investeren in toerisme dan een kenniseconomie op te bouwen die goedkoop en sterk genoeg is om wereldwijd te kunnen concureren op korte termijn.

Het probleem voor Saudi Arabie is dat ze lang al het toerisme af hielden (of in ieder geval niet aanmoedigden) behalve Moslims die voor de Hajj kwamen en strenge regels hadden voor iedereen, maar vooral voor vrouwen. En als je die uitsluit krijg je ook niet veel mannelijke toeristen. Dus nu moet alles omgegooid worden, maar moeten ze ook laten zien aan mensen dat ze nu een leuke bestemming zijn. En hoe is dat makkelijker te doen dan zorgen dat je in het Westen op de TV komt het allerhande sporttoernooien zodat die sport fans zien 'hoe het land echt is, en dat het een leuke vakantiebestemming is'? Of mensen daar in trappen is een tweede, maar gezien dat de gemiddelde mens niet al te snugger is en 50% nog dommer is zal ze dat wel lukken, in ieder geval op de langere termijn. Ze betalen ook genoeg influencers om daar reclame te komen maken, ze hebben door dat je eerst geld moet investeren voor je geld kan verdienen.
fire-breath @Blokker_199914 juli 2024 11:35
Sleutelwoord, vroeger.
Heb jij er ook problemen mee wanneer het in Ierland zou gebeuren? Die hebben nog helemaal niet zo lang homohuwelijken.

Ik raak een beetje klaar met het eenzijdige gebash van landen in het Midden Oosten.
Ik ben het helemaal met je eens dat er geen fraaie dingen gebeurden en/of gebeuren.
Maar waar leg je de grens om wel of geen evenement te houden.
In Nederland is veel mis en rennen we van affaire naar affaire. Het is wachten op de eerste dode in ter apel.
Volgens jouw redenatie mag Nederland dan geen evenement organiseren.

Het lastige is, waar trek je de grens en waarom vinden we iets belangrijker dan het andere.

Ik zie het juist als een mooie kans om dit soort zaken te normaliseren.
Ben vorig jaar in de VAE geweest en was bijvoorbeeld erg onder de indruk van de samenwerking tussen joden, christenen en moslims. In Abu Dhabi heb je het Abrahamic Family House. Drie religies in 1

Anyways. Ik hoop oprecht dat SA opener wordt door ondere andere dit soort evenementen te organiseren.

[Reactie gewijzigd door fire-breath op 22 juli 2024 14:44]

Chrono Trigger 13 juli 2024 11:45
Arabieren die weer een speeltje kopen. Het zal wel weer eens niet. Wanneer komen ze er nou eens achter dat hun land met de energietransitie over 200 jaar gewoon een berg zand is zonder mogelijkheden tot exploitatie?
Skyclad @Chrono Trigger13 juli 2024 12:03
Dat is nou juist de reden hierachter. Net als andere landen in de regio zijn ze bezig de economie om te vormen, en daarvoor hebben ze ook toeristen nodig.
jpsch @Chrono Trigger13 juli 2024 14:39
Moet ik nog maar zien, er worden nog steeds nieuwe olie- en gasvelden ontdekt.
En aan zon en grond is daar geen gebrek.
Blokker_1999 @Chrono Trigger13 juli 2024 18:33
Al heel wat jaren is SA bezig met het investeren in de andere industrieen, net omdat ze donders goed weten dat op een dag ze geen vat olie meer verkopen. Daar werkt men onder andere onder het vision 2030 project aan.

Daarnaast heeft het Midden-Oosten vandaag net het kapitaal om zeer zwaar in te zetten op toekomstige energiebronnen zoals bijvoorbeeld het aanmaken van waterstof om dat in de toekomst heel de wereld gaan rond te verschepen.

En door het promoten van toerisme en andere nieuwe inkomstenbronnen aan te boren wil men zich helemaal klaarmaken voor die transitie. Het uitbouwen van een positiever imago over de wereld hoort daar ook bij.
YopY @Blokker_199914 juli 2024 00:23
Was het ook niet grote internationaal opererende investeringsfondsen die bijv. de gebouwen in skylines opkopen of bouwen? Die kunnen over een levensduur van 100 jaar behoorlijk lucratief zijn, zolang ze huurders hebben tenminste.
Hazelnoot 13 juli 2024 11:41
Ja gendergelijkheid dan denk je gelijk aan Saudi-Arabië.
wkf 13 juli 2024 11:49
Omdat ‘veel expertise heeft op het gebied van e-sports’….?! Ja vast. Natuurlijk niet omdat het een ongelofelijk grote zak geld in het vooruitzicht gesteld heeft en IOC leden uitgebreid verwend worden.

Wat een beschamende vertoning.
Ruw ER 13 juli 2024 12:14
Lekker weer in Saudi arabië, die lui zijn echt lachwekkend. Zo verschrikkelijk veel geld, en wat doen ze er mee. Sporttoernooien opkopen, terwijl iedereen nog steeds ziet dat het een achterlijk middeleeuws land is. Oh en proberen een stad in de vorm van een lijn te maken. Er komt een moment dat olie niet veel meer waard is, en dan zijn ze daar zo ontzettend hard de lul.
GameNympho 13 juli 2024 13:23
De organisatie belooft dat de 'Olympische waarden' gerespecteerd blijven, 'vooral wat betreft de games die op het programma staan, het aanmoedigen van gendergelijkheid en de betrokkenheid met het jonge publiek'.
Sorry, denkt de organisatie dat we blond zijn, het gaat hier maar om 1 ding, het zogenaamde opkrikken van het slechte imago van dit soort landen, die het niet zo nauw nemen met andere mensen die anders denken.
En dan de stempel "Olympisch" ? Sorry :F Ik ben grijs en niet blond.
Boycotten deze handel, als mijn kind een goede gamer is, krijgt hij/zij de wijze raad daar ver weg van te blijven. Zelf mijn vakantiegeld wil ik er niet naar toe brengen.
jdh009 FP ProMod 13 juli 2024 16:21
Machthebber Mohammed Bin Salman maakt zich niet druk over de kritiek van mensenrechtenorganisaties. "Als sportswashing mijn bnp met 1 procent verhoogt, dan gaan we ermee door", zei hij in een interview met Fox News vorig jaar. "Noem het wat je wilt."

Saudi-Arabië is een absolute monarchie, waarin geen kritiek is toegestaan op het regime. Het land kent lijfstraffen, en executies met het zwaard. Dissidenten worden volgens mensenrechtenorganisaties keihard aangepakt.
Super leuk... Het is echter de vraag of Saudi-Arabië met deze investeringen ook echt open zal staan voor gesprekken over 'mensenrechten'. Gezien de eerdere uitspraken van de leider zegt de cynische ik in mij van niet..
Maar hij zegt dat "er veel openheid is om het gesprek aan te gaan" over mensenrechten. Ook heeft het bestuur zich laten informeren door organisaties als Amnesty.
In veel landen wordt er veel gepraat over mensenrechten, maar uiteindelijk gebeurt er weinig zolang het geld blijft rollen en ethische dilemma's aan de kant worden geschoven. Hervormingen en openheid voor dialoog blijven symbolische gebaren zonder echte intentie om fundamentele veranderingen door te voeren. Hierdoor blijven fundamentele problemen onopgelost.
E-sporters en -teams staan voor ethische dilemma's: wel of niet gaan, je uitspreken of niet, een regenboogvlag dragen of niet?

Daarnaast is hij ervan overtuigd dat zijn organisatie het e-sportevenement eigenlijk niet kan missen. "De belangen zijn enorm hoog: dit is voor spelers het belangrijkste of een-na belangrijkste toernooi, en het komt elk jaar weer terug."
Zodra het geld binnenkomt, blijkt het vaak te belangrijk om echt een statement te maken. Financiële belangen wegen zwaarder dan ethische overwegingen, en daardoor blijven fundamentele problemen onopgelost. Als de teams deze keuzes al niet kunnen maken, hoe kun je de spelers dan in zo'n situatie zetten? Door ze te laten deelnemen aan deze evenementen, komen de E-sporters onder onnodige druk te staan om te zwijgen over mensenrechtenschendingen, waardoor ze hun eigen waarden en principes moeten compromitteren.

Bron: NOS

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 14:44]

Blokker_1999 @jdh00913 juli 2024 18:36
Hij is tenminste eerlijk over zijn intenties. En zoals we met het WK in Qatar gezien hebben, heeft zo een evenement zeer weinig invloed op mensenrechten.
m_snel @jdh00914 juli 2024 22:46
Je kan er natuurlijk alles van vinden en misschien soms ook terecht, maar het beter om dit soort landen te betrekken bij andere maatstaven dan ze uit te sluiten.

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