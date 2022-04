'Olympiërs mogen telefoons niet meenemen naar China vanwege angst voor spionage'

Nederlanders die naar China afreizen voor de Olympische Spelen krijgen een 'dringend advies' om hun laptops en telefoons niet mee te nemen. Dat zeggen betrokkenen tegen de Volkskrant. De sportorganisatie NOC*NSF zou bang zijn voor surveillance vanuit China.

De staf die naar China gaat krijgt 'schone' apparatuur mee, schrijft de Volkskrant. Dit besluit neemt NOC*NSF na gesprekken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en inlichtingendienst AIVD. Aangezien de overheid in het land vrijwel alle gebruikersactiviteit kan monitoren, kan China mogelijk trainingsschema's, contacten en oude berichten inzien. De sporters kunnen wel gewoon gebruikmaken van applicaties als WhatsApp, die in China normaliter geblokkeerd zijn, maar ook daarbij heerst de angst dat de overheid mee kan kijken.

De sportorganisatie zegt tegen de krant dat er 'verschillende maatregelen' worden getroffen, maar welke dat zijn wil deze niet zeggen uit veiligheid van de sporters. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat de sportorganisatie nooit eerder zulke verregaande maatregelen heeft getroffen, schrijft de Volkskrant,

De Volkskrant meldt dat tijdens de Olympische Spelen van 2008, die ook in China werden gehouden, er afluisterapparatuur werd geplaatst in de hotelkamers van sporters, hun familieleden en journalisten. Dat is mogelijk een reden waarom NOC*NSF nu deze maatregelen treft. Nederlandse ambtenaren en diplomaten die in China zijn geweest, moeten volgens de krant hun meegebrachte telefoon al jarenlang vernietigen bij terugkomst.