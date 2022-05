De Belgische Staatsveiligheid waarschuwt voor Chinese smartphones van merken als Xiaomi, Oppo en OnePlus. De Belgische minister van Justitie stelt dat er een 'diepgaande vermenging is' tussen die Chinese smartphonebedrijven en de overheid van China.

De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, waarschuwt in een antwoord op vragen van een N-VA-kamerlid voor de nieuwe generatie Chinese smartphones, schrijft De Tijd. Een woordvoerder van Staatsveiligheid vertelt aan dat medium: "We willen wijzen op de potentiële spionagedreiging bij het gebruik van deze toestellen." Staatsveiligheid waarschuwt daarmee voor deze Chinese toestellen, hoewel de dienst nog geen concrete gevallen van spionage heeft vastgesteld, schrijft De Tijd.

Staatsveiligheid zegt onder andere dat Chinese smartphonemakers wettelijk verplicht kunnen worden door de Chinese overheid om samen te werken met inlichtingendiensten. De cybersecuritywet van China kan bedrijven ook dwingen om de inlichtingendiensten onbeperkt toegang te geven tot hun IT-systemen, zo stelt Staatsveiligheid.

OnePlus en Xiaomi hebben nog niet gereageerd op het bericht van Staatsveiligheid. Een woordvoerder van Oppo meldt aan De Tijd dat ‘Oppo een privébedrijf is en actief is in meer dan 40 landen en regio’s over de hele wereld’. "We onderhouden positieve relaties met de overheden en regelgevende instanties van de landen waarin we actief zijn. We opereren in overeenstemming met alle plaatselijke wetten en regulering", stelt de woordvoerder.

Update, woensdag: Xiaomi heeft inmiddels ook gereageerd. "Deze beschuldiging is niet gebaseerd op feiten, maar puur op vooroordelen. We zullen contact zoeken met de Belgische regering en autoriteiten om deze beschuldiging te verifiëren. We houden ons het recht voor om actie te ondernemen om schade aan de reputatie van ons bedrijf te voorkomen."