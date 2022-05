Xiaomi ontkent Chinees militair bedrijf te zijn

Xiaomi zegt dat het geen communistisch Chinees militair bedrijf is. De Amerikaanse president Donald Trump zette de smartphonemaker op een lijst van 'Chinese militaire bedrijven', maar Xiaomi claimt niet gelieerd te zijn aan het Chinese leger.

Xiaomi zegt dat het de wet altijd volgt in landen waar het actief is, zo staat in het statement dat onder meer Tweakers ontving van de smartphonemaker. "Het bedrijf bevestigt dat het niet in het bezit is van, noch onder controle staat van, noch gelieerd is aan het Chinese leger en zeker geen ‘Communistisch Chinees Militair Bedrijf’ is volgens de definitie opgenomen in de NDAA."

De Amerikaanse overheid meent dat Xiaomi dat wel is. Het ministerie van Defensie geeft aan dat het doel van de lijst is om te voorkomen dat de Chinese militaire strijdkrachten komen tot een ontwikkelstrategie waarmee ze toegang krijgen tot geavanceerde technologieën en expertise afkomstig van militaire bedrijven, universiteiten en een 'onderzoeksprogramma's die ogenschijnlijk burgerlijke entiteiten zijn'.

Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de plaatsing op de lijst. Het gaat niet om de Entity List, de zwarte lijst waar Huawei en ZTE op staan. Door de plaatsing op die lijst kan Huawei geen smartphones meer met Google-diensten leveren, een stap waardoor het marktaandeel van Huawei in Europa afgelopen anderhalf jaar volgens IDC is gehalveerd. Wel kan het zijn dat Amerikaanse bedrijven niet langer mogen investeren in Xiaomi. In het verleden heeft onder meer Qualcomm in Xiaomi geïnvesteerd.

Trump treedt volgende week af als president van de VS. Het is onbekend wat precies het beleid zal zijn van zijn opvolger Joe Biden. Er zijn geen aanwijzingen dat Biden een radicaal andere koers zou willen varen op het gebied van buitenlands beleid ten opzichte van China.