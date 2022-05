Xiaomi sleept Amerikaanse staat voor de rechter wegens investeringsverbod

Xiaomi sleept de Amerikaanse staat voor de rechter wegens het plaatsen van dat bedrijf op een zwarte lijst van 'Chinese militaire bedrijven'. Door die plaatsing kunnen Amerikaanse partijen niet meer investeren in Xiaomi en moeten bestaande investeringen teruggetrokken worden.

Xiaomi stelt dat het 'ernstige en onherstelbare schade zal lijden als de aanduiding van kracht blijft en de beperkingen van kracht worden'. Onder het bevel van het Trump-bewind moeten investeerders uiterlijk in november van dit jaar hun investeringen teruggetrokken hebben. Het noemt de blokkade ongrondwettelijk en wil dat zowel de ministeries van Defensie als Financiën voor de rechter gaan verschijnen.

De grootste Amerikaanse investeerders in Xiaomi zijn op dit moment BlackRock Inc., the Vanguard Group Inc. en State Street Corp, zo schrijft Bloomberg. Het is echter niet bekend wat voor bedragen die bedrijven in Xiaomi hebben gestopt en dus hoeveel ze zouden moeten terugtrekken.

De Trump-regering plaatste de ban op 15 januari, enkele dagen voor het aftreden van de toenmalige president. Met het bevel wordt Xiaomi aangemerkt als een Chinees militair bedrijf, of in ieder geval een bedrijf dat nauwe banden heeft met het Chinese leger. Het ministerie van Defensie geeft aan dat het doel van de lijst is om te voorkomen dat de Chinese militaire strijdkrachten komen tot een ontwikkelstrategie waarmee ze toegang krijgen tot geavanceerde technologieën en expertise afkomstig van militaire bedrijven, universiteiten en een 'onderzoeksprogramma's die ogenschijnlijk burgerlijke entiteiten zijn'. Xiaomi ontkent een Chinees militair bedrijf te zijn.