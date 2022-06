WB Games verkrijgt waarschijnlijk patent op Nemesis-systeem uit Mordor-games

Warner Bros. Interactive Entertainment, uitgever van games Middle-Earth: Shadow of Mordor en Shadow of War, krijgt hoogstwaarschijnlijk een patent op het Nemesis-systeem, een onderscheidend onderdeel van die games.

WB Games probeert al sinds 2015 een patent aan te vragen op het Nemesis-systeem, schrijft Eurogamer na zijn uitzoekwerk. Hoewel het in die jaren niet slaagde in het patent verkrijgen en in 2019 een final rejection kreeg van het US Patent & Trademark Office, hield het toch vol en kreeg het in oktober van vorig jaar een notice of allowance, wat het vrijwel zeker maakt dat Warner Bros. het patent in handen gaat krijgen.

De twee games zijn third-person actiegames die zich afspelen in het Lord of the Rings-universum. Spelers moeten het opnemen tegen de ork-legers van Sauron in een verhaal dat zich afspeelt voor de gebeurtenissen uit de boeken en films.

De patentaanvraag is wellicht de reden waarom soortgelijke systemen niet of nauwelijks in andere games te vinden zijn. Er ging echter wel een gerucht rond dat het systeem een terugkeer zal maken in de aankomende Batman-game Gotham Knights. Die game valt eveneens onder de paraplu van toekomstig patenthouder Warner Bros. Interactive Entertainment.

Het Nemesis-systeem is ervoor gemaakt om procedurally generated subverhalen op te zetten. Interacties tussen de hoofdpersoon van de game en de ork-vijanden kunnen leiden tot het opbouwen van zo'n subverhaal binnen de game. Dat zijn interacties als moorden, vluchten, shamen, maar ook het gebruik van specifieke wapens of attributen bij een confrontatie, of het inzetten van een ork als spion. In de Tweakers-review wordt een voorbeeld van zo'n subverhaal gegeven.