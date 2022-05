WB Games zet onlinefuncties Middle-Earth: Shadow of Mordor stop

Uitgever WB Games heeft de onlinediensten voor Middle-Earth: Shadow of Mordor stopgezet. Echte multiplayer had de game niet, maar krachtige vijanden die andere spelers hadden vermoord, konden bijvoorbeeld verschijnen in de sessies van andere spelers.

Het gaat om het Vendetta-systeem, waarbij vijanden die ander spelers hebben vermoord, in sessies van andere spelers langskomen, de Nemesis Forge, waarmee de grootste vijanden en bondgenoten konden worden meegenomen naar het vervolg op de game, en het WB Play-platform en de leaderboards. Ook de geassocieerde achievements en beloningen kunnen niet echt meer gehaald worden, maar de uitgever stelt dat het nog steeds mogelijk is om deze te halen, zij het zonder echt verbonden te zijn met de online diensten.

WB Games laat weten dat door 'een verandering aan ons netwerk' de diensten niet meer werken en dat dat voor alle platformen geldt. Middle-Earth: Shadow of Mordor is een third-person-actiegame met rpg-elementen. Hij speelt zich af in het Lord of the Rings-universum en maakt gebruik van wat in de volksmond het Arkham-vechtsysteem noemt. De game kwam in 2014 op de markt voor Windows, Xbox One en PlayStation 4. Een vervolg op de game kwam in 2017 uit.