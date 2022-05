Apple moet mogelijk meer dan miljard dollar aan royalties betalen aan VirnetX

De Amerikaanse federal judge die zich over de nieuwste patentenrechtszaak van VirnetX tegen Apple buigt, heeft een verzoek om een nieuw proces afgewezen. Vooralsnog moet Apple 502,8 miljoen dollar aan royalties betalen aan VirnetX. Apple claimt dat het totaal aan royalties en rente dat naar VirnetX zou gaan hiermee een miljard dollar overstijgt.

De jury in de zaak kwam tot dat vonnis in oktober van 2020, maar Apple tekende protest aan. Het wilde de rechtszaak opnieuw laten doen of het bedrag waar de jury mee kwam, verlagen. De rechter gaat in beide verzoeken niet mee. Ook het commentaar dat de jury ingelicht had moeten worden over de 'onpatenteerbaarheid' van de patenten van VirnetX, doet de rechter niets mee, bleek op vrijdag. Dat schrijft Reuters.

Apple zelf claimt dat de som van de betalingen die het na deze uitspraak aan VirnetX moet doen, uitkomen op 1,116 miljard dollar. Daarvan stamt 454 miljoen dollar van een rechtszaak tegen VirnetX die in maart van 2020 afliep. Als men daar de 502,8 miljoen dollar van deze zaak bij optelt, komt dat uit op zo'n 957 miljoen dollar. De overige 159 miljoen dollar zou rente zijn. Apple kan nog wel in hoger beroep in deze zaak, maar een poging om de zaak die in maart afliep naar het Supreme Court te brengen, mislukte destijds.

VirnetX en Apple zijn al bijna een decennium verwikkeld in een patentenstrijd. Bij deze zaak gaat het om gepatenteerde technologie die in Apples VPN On Demand-functie gebruikt wordt. In de eerste zaak ging het om technolgieën die Apple gebruikt bij FaceTime. VirnetX is een octrooihouder die al zijn inkomsten haalt uit het in bezit hebben van octrooien.