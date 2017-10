Apple verliest octrooizaak tegen VirnetX en moet 439 miljoen dollar betalen

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Apple vanwege het schenden van patenten van het internetbeveiligingsbedrijf VirnetX, omgerekend ruim 372 miljoen euro moet betalen. Het gaat om vier gepatenteerde technologieŽn die gebruikt zouden zijn bij onder andere FaceTime.

De zaak loopt al sinds 2012, en eerder werd Apple veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 300 miljoen dollar. Dit bedrag is nu echter verhoogd tot 439 miljoen dollar, omdat Apple volgens de rechter willens en wetens de patenten heeft geschonden.

Volgens VirnetX betekent dat dat Apple in plaats van 1,20 dollar nu 1,80 moet betalen per iPhone, iPad of Mac. Deze apparaten maken volgens de rechter via Facetime, Apple's VPN on Demand en iMessage inbreuk op verschillende patenten van VirnetX, waarbij het centrale thema het opzetten van veilige communicatie en netwerken is. Inclusief rente en de vergoeding van advocatenkosten komt de schadevergoeding uit op het genoemde hogere bedrag.

In 2012 won VirnetX ook al een rechtszaak van Apple; het bedrijf eiste met succes 368 miljoen dollar plus een procent van de omzet van iPhones en iPads in verband met de Always-functie. Apple ging echter in hoger beroep, waarna VirnetX alsnog bot ving. In datzelfde jaar startte VirnetX weer een nieuwe rechtszaak tegen Apple, waarbij het ging om de schending van patenten door de iPhone 5 en de toen meest recente iPad en iPad mini. In deze zaak is nu uitspraak gedaan.

Apple heeft tegen TechCrunch gezegd dat het van plan is om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Overigens heeft het Amerikaanse patentbureau alle bewuste patenten van VirnetX ongeldig verklaard. Voorlopig heeft dat echter nog geen effect, omdat VirnetX tegen die ongeldigheidsverklaring in beroep kan gaan.