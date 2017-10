Google verbetert antivirusmogelijkheden van Chrome voor Windows

Google heeft enkele vernieuwingen doorgevoerd bij Chome voor Windows, waarmee de antiviruscapaciteit volgens het bedrijf is verbeterd. Zo is er nu een optie waarmee Chrome kan detecteren of bepaalde instellingen zijn aangepast door een kwaadaardige extensie.

In het geval dat bijvoorbeeld bepaalde browserinstellingen in Chrome zoals de standaard-zoekmachine of homepage ongevraagd zijn veranderd door ongewenste of kwaadaardige extensies, wordt dit door door Chrome herkend en wordt er aan de gebruiker gevraagd om de instellingen weer terug te zetten naar de originele waarden.

Daarnaast is de in Chrome ingebouwde software-removaltool Cleanup verbeterd. Deze tool waarschuwt als er ongewenste software wordt gedetecteerd en biedt de mogelijkheid om de ongewenste software te verwijderen en Chrome terug te zetten naar de standaardinstellingen. Chrome Cleanup heeft een nieuwe interface gekregen die het gebruik moet vergemakkelijken en duidelijker moet maken welke software wordt verwijderd.

Google zegt samen met beveiligingsbedrijf ESET de achterliggende technologie van Chrome Cleanup te hebben verbeterd. Zo is er gebruikgemaakt van de detectie-engine van ESET, in combinatie met de sandbox in Google Chrome. Volgens Google kan er nu meer ongewenste software worden verwijderd. Overigens is de werking hiervan beperkt tot de software die op Googles beleid ten aanzien van ongewenste software overtreedt.

Google zegt al te zijn begonnen met het uitrollen van deze vernieuwingen naar Chrome voor Windows-gebruikers. De nieuwe functionaliteiten komen waarschijnlijk in de komende paar dagen beschikbaar.