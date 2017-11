Google Chrome gaat ongewenste redirects blokkeren

De Chrome-browser van Google gaat in de toekomst ongewenste redirects op het internet blokkeren. De aanpassingen aan de browser worden in drie fases opgeleverd, waarvan de eerste nu al uit te proberen valt in de developer preview van het programma.

De eerste fase van de maatregelen behelst het blokkeren van redirects die ingezet worden door iframes van derden, vaak adverteerders, zonder dat de gebruiker heeft geïnteracteerd met die elementen. Wanneer een dergelijke redirect geblokkeerd wordt, krijgt de gebruiker daar een melding van. Deze functie zit nu al in de zogenaamde 'Canary'-versie van Chrome, wat een pre-bèta is met versienummer 64.

In Chrome 65 worden redirects aangepakt die werken door de gewenste doelpagina in een nieuw tabblad te openen terwijl het huidige tabblad naar een andere pagina navigeert waar de gebruiker niet om heeft gevraagd. In plaats van dit effect zal de navigatie verlopen zoals de gebruiker dat verwacht: er wordt naar de bestemming genavigeerd in het huidige tabblad. Deze aanpassing valt op het moment nog niet te proberen.

De laatste maatregel richt zich op de moeilijk te doorgronden redirects, zoals iframes die vermomd zijn als bijvoorbeeld de bedieningsknoppen van embedded-videospelers, of onzichtbare iframes die over een hele pagina heen spreiden en alle kliks opvangen voor een redirect. Google stelt niet nadrukkelijk dat deze functie dan in Chrome 66 zal zitten.

Wat de zoekgigant wel stelt, is dat alledrie deze functies in januari in de stable-versie van Chrome zullen zitten. Ook geeft Google een toolset vrij waarmee websitebeheerders zelf kunnen controleren in hoeverre hun websites dit soort redirects in huis hebben. Beheerders krijgen van Google dan 30 dagen om hun sites aan te passen, maar het bedrijf vertelt niet wanneer die 30 dagen precies ingaan. Na die periode blokkeert de browser standaard alle redirects en pop-ups van de websites in kwestie.

De verschillende versies van Chrome hebben volgens NetMarketShare 47,1 procent van de browsermarkt in handen, waardoor de eisen van Google hoogstwaarschijnlijk ingewilligd gaan worden.

Google werkt tegelijkertijd ook aan restricties rondom het automatisch afspelen van video's op het web. De eerste vormen van die maatregel zijn ook te vinden in Chrome 64.