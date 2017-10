Google brengt Chrome OS 61 met nieuwe app-launcher uit

Google heeft een nieuwe versie van Chrome OS uitgebracht met versienummer 61. Daarin zit onder meer een nieuwe app-launcher, die lijkt op de launcher op Pixel-telefoons. Ook de overige vormgeving van het besturingssysteem is aangepast in de nieuwe versie.

Zo bevat de release een vernieuwd inlog- en vergrendelscherm met een afgeronde avatar, meldt Google. Een tweede verandering is een aangepast menu voor energiebeheer, waar bijvoorbeeld instellingen te vinden zijn voor de ruststand van een apparaat. Andere wijzigingen bestaan uit verbeterd window management en een ander helpmenu.

De nieuwe launcher is volgens Chrome Unboxed nog wel uit te schakelen door in de Chrome-flags te zoeken naar 'peeking launcher'. De launcher toont nu in eerste instantie vijf apps en een klein zoekveld, in tegenstelling tot de eerdere versie, waarbij het Google-zoekveld een groot deel van het venster in beslag nam. Ook maakt een vervagingseffect deel uit van de release, waarbij de achtergrond minder scherp wordt in bepaalde menu's. Deze moet nog wel ingeschakeld worden via een flag.

Google publiceert verder een lijst met apparaten die de nieuwe update om onbekende redenen nog niet ontvangen. Het bedrijf meldt niet wanneer dat wel gebeurt.

Chromebooks die de update vooralsnog niet ontvangen Acer Chromebase 24 Chromebook 14 for work Acer Chromebook 11 Chromebook Pixel Acer Chromebook 14 Dell Chromebook 13 Acer Chromebook 15 HP Chromebook 11 G5 Acer Chromebook R13 HP Chromebook x360 AOpen Chromebox Mini Lenovo Flex 11 ASUS Chromebook C202SA Lenovo N23 Chromebook ASUS Chromebook Flip Lenovo Thinkpad 11e Toshiba Chromebook 2 Samsung Chromebook Plus Chromebook 11 Samsung Chromebook Pro

Afbeelding via Chrome Unboxed