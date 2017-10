Google gaat gebruikers dezelfde zoekresultaten tonen op verschillende domeinen

Google gaat ervoor zorgen dat een gebruiker die van verschillende Google-domeinen gebruikmaakt, dezelfde zoekresultaten te zien krijgt. Dat betekent dat het niet langer uitmaakt of iemand Google.nl of Google.com gebruikt.

De wijzigingen gaan per direct in, waardoor de zoekmachine dus niet langer rekening houdt met welk Google-domein er wordt gebruikt om te zoeken; alleen de locatie van de gebruiker is nog relevant voor de getoonde zoekresultaten. Overigens is de gebruikte locatie nog wel handmatig aan te passen in de instellingen van de zoekmachine.

Voorheen hield Google bij het weergeven van zoekresultaten rekening met welk domein er werd gebruikt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de resultaten anders kunnen zijn als er met google.nl wordt gezocht, vergeleken met bijvoorbeeld google.com.

Volgens Google zijn de wijzigingen ingegeven door het feit dat de locatie van de gebruiker belangrijk is voor de relevantie van de zoekresultaten. Daardoor kiest de internetgigant er dus voor om het gebruikte domein niet langer mee te wegen. Dat geldt zowel voor desktop als voor mobiel.