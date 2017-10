Microsoft maakt geven van Xbox-games als cadeau mogelijk

Microsoft komt met nieuwe functies voor de Xbox, waaronder de mogelijkheid om bepaalde Xbox-games als cadeau aan iemand anders te geven. Tevens komt er een softwareupdate uit waarmee het mogelijk wordt om de Xbox-instellingen in de cloud op te slaan.

De vernieuwingen zijn beschikbaar voor Xbox-eigenaren die meedoen aan het Insider-programma van Microsoft. Daarmee is het mogelijk om vroege versie van Microsoft-software te krijgen, en in dit geval gaat het nog om een alpha-build van de nieuwe Xbox-software. Volgens de changelog is het cadeau doen alleen mogelijk voor bepaalde games, maar een nadere beschrijving werd niet gegeven. Ook is het mogelijk om dlc cadeau te doen, of Xbox Live Gold en Xbox Game Pass.

Game Gifting wordt aangezet in de Xbox-winkel voor gebruikers die de alphasoftware draaien. Tevens komt er nog een softwareupdate uit waarmee verscheidene vernieuwingen worden geïntroduceerd. Zo wordt het mogelijk om de instellingen van de Xbox op te slaan in de cloud, waardoor het gemakkelijker moet worden om te migreren naar een nieuwe Xbox. Ook worden de notificaties aangepast. Volgens Microsoft worden de vernieuwingen voor Insiders in de komende weken beschikbaar gemaakt.

Eerder had Microsoft al laten weten dat het mogelijk ging worden om games cadeau te doen. In juli stelde Mike Ybarra, vicepresident van de Xbox-divisie bij Microsoft, dat deze feature er binnenkort aan zou komen. Omdat het echter nu alleen nog mogelijk is voor Xbox-gebruikers die de alphasoftware draaien, zal het nog enige tijd duren voordat iedereen de mogelijkheid krijgt om games cadeau te doen.