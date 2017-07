Microsoft: cadeau doen van Xbox-spellen komt eraan

Mike Ybarra, vicepresident van de Xbox-divisie bij Microsoft, heeft bekendgemaakt dat het niet lang meer zal duren totdat spelers Xbox-games aan elkaar cadeau kunnen doen. Hij heeft geen specifieke planning genoemd.

Ybarra deed de uitspraak in reactie op de vraag van een Twitter-gebruiker. Die vroeg: "Hoe ver zijn we ervan verwijderd een nieuwe aankoop cadeau te doen aan een vriend?" Daarop antwoordde Ybarra: "Niet ver." Nadere details heeft de Microsoft-topman niet gedeeld, waardoor een betere inschatting moeilijk te maken is. De mogelijkheid om een spel voor een ander te kopen is al langer een populaire wens onder Xbox-gebruikers.

Concurrent Sony heeft het op de PlayStation tot nu toe ook nog niet mogelijk gemaakt om een aankoop te doen voor een ander persoon. De functie bestaat al wel op Steam, dat volgens de laatste cijfers 67 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft. Ook Blizzard maakt het momenteel mogelijk om spellen en items voor anderen te kopen via Battle.net.