Duitsland waarschuwt bedrijven voor grotere schade NotPetya vanwege backdoor

Het Duitse BSI heeft een waarschuwing voor bedrijven gepubliceerd nadat deze week bleek dat er via de Oekraïense boekhoudsoftware MeDoc toegang was tot de systemen van klanten. De organisatie stelt dat de 'dreiging groter is dan verwacht'.

Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik meldt vrijdag dat gegevens en back-ups van bedrijven die de MeDoc-software gebruiken na 13 april als uitgelekt moeten beschouwen. Dat zou ook het geval zijn als de bedrijven geen schade ondervonden doordat de malware systemen ontoegankelijk maakte. Beveiligingsbedrijf ESET stelde eerder vast dat er sinds 14 april backdoors zaten in updates van de MeDoc-software, waardoor de aanvallers toegang hadden tot besmette systemen. Het BSI schat dit als 'plausibel' in en zegt dat de schade die daardoor ontstaat potentieel net zo hoog is als door verloren gegevens.

Zo hebben in Duitsland nog verschillende bedrijven last van de gebeurtenissen van afgelopen week, stelt BSI-voorzitter Arne Schönbohm. Bijvoorbeeld doordat de productie of andere kritieke bedrijfsprocessen sinds meer dan een week stil liggen. "Hier ontstaat miljoenenschade door een ict-incident waarbij Duitsland in feite met een blauw oog is weggekomen", aldus Schönbohm. Het BSI roept op om getroffen systemen nieuw in te richten en maatregelen te nemen als netwerksegmentatie, het wijzigen van wachtwoorden en het in kaart brengen van toegekende beheerdersrechten. NotPetya kon zich door dit soort fouten snel via interne bedrijfsnetwerken verspreiden.

Het Rotterdamse bedrijf APM Terminals laat vrijdag weten dat de terminal op Maasvlakte 2 weer operationeel is. Het afhandelen van treinen moet echter nog langer op zich laten wachten. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen RTL dat 'er behoorlijk wat nieuwe equipment naar binnen is gedragen'. Dat zou sneller gaan dan het onderzoeken en opschonen van de getroffen systemen. Het grootste deel van de computers van het bedrijf zou echter na onderzoek weer hersteld zijn. Het eveneens getroffen TNT meldt dat er voortgang wordt geboekt bij het online brengen van diensten en kritieke systemen.