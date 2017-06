Microsoft: Petya-variant trof minder dan 20.000 systemen

De nieuwe Petya-variant, ook wel NotPetya genoemd, die deze week huishield, trof minder dan 20.000 systemen en 70 procent daarvan bevonden zich in Oekra´ne. Dat meldt Microsoft na eigen onderzoek. Voornamelijk Windows 7-machines werden ge´nfecteerd, claimt het bedrijf.

De nieuwe Petya-variant is geavanceerd en de aanval van afgelopen week kan als erger gezien worden dan die van WannaCry, maar de statistieken laten zien dat de aanval minder wijdverspreid is, claimt Microsoft. De aanval startte in Oekraine en de meeste infecties vonden daar plaats. Buiten dat land waren veel minder besmettingen.

Volgens de Windows-maker gebruikten de ontwikkelaars van Petya technieken die normaal gesproken door pen-testers en hackers gebruikt worden, om een geavanceerde combinatie van deze technieken in een enkel programma te maken. De meerderheid van de besmettingen trof Windows 7-machines, maar Microsoft meldt niet welk percentage andere Windows-versies trof.

Wel claimt het bedrijf dat Windows 10 op een aantal manieren bescherming tegen de Petya-variant biedt. Zo zou Device Guard ervoor zorgen dat de eerste stap van de aanval, de installatie van kwaadaardige software met behulp van psexec en wmic, geblokkeerd kan worden. Daarnaast zijn in Windows 10 Anniversary Update en de Creators Update standaard functies geactiveerd die tegen smb-exploits beschermen, aldus het bedrijf, zoals verbeterde kaslr.

Volgens Microsoft zijn getroffen systemen die secure boot geactiveerd hebben en over uefi beschikken, te herstellen door te booten met een installatieschijf en een Startup Recovery uit te voeren. Bij gebruik van een niet-eufi-systeem waarop Kaspersky draait, is herstel mogelijk door fixmbr of fixboot vanaf een recovery console te draaien.