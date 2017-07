'Oekraïens bedrijf dat NotPetya verspreidde, wist van onveilige servers'

Volgens de Oekra´ense politie wist het bedrijf MeDoc dat zijn ict-infrastructuur onveilig was. Verschillende beveiligingsbedrijven zouden daarvoor hebben gewaarschuwd. De NotPetya-malware werd via het updateproces van het bedrijf verspreid, zo zegt onder meer Microsoft.

Het hoofd van de internetdivisie van de Oekraïense politie zegt in een interview met Associated Press dat het bedrijf op de hoogte was van de gebrekkige beveiliging. Door de signalen te negeren, zou het bedrijf nu strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen, zo stelt hij. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk een onderzoek naar het bedrijf gaande is.

Kort na de internetaanval van afgelopen dinsdag had het bedrijf, dat boekhoudsoftware ontwikkelt, een bericht op zijn site gepubliceerd waarin het zich verontschuldigde en stelde dat de infecties via zijn servers hadden plaatsgevonden. Niet lang daarna was dit bericht verwijderd en stelde de onderneming op Facebook niets te maken te hebben met de verspreiding. Volgens AP heeft het bedrijf sindsdien niet op vragen van het persbureau gereageerd.

Verschillende bedrijven, waaronder Microsoft, schrijven de verspreiding van NotPetya toe aan een kwaadaardige update die via een MeDoc-update werd verspreid. In een recent onderzoek claimde het Slowaakse beveiligingsbedrijf ESET dat het een php-backdoor op de ftp-server van het bedrijf heeft aangetroffen, waarmee aanvallers de mogelijkheid hadden tot verspreiding van de update.