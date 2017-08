Aanval met NotPetya-malware kost Maersk tot 256 miljoen euro

Logistiekbedrijf Maersk zegt dat de malwareaanval waar het eind juni door getroffen werd een financiële impact heeft van 200 tot 300 miljoen dollar, omgerekend zo'n 171 tot 256 miljoen euro. De exacte schade zal in het volgende kwartaal duidelijk worden.

Maersk maakt de schatting bekend in een tussentijds rapport over de cijfers van het tweede kwartaal. Het bedrijf zegt dat de financiële impact van de malwareaanval grotendeels pas in het volgende kwartaal zichtbaar zal zijn, door misgelopen inkomsten en 'buitengewone' it-kosten. Het Deense bedrijf heeft voor nu alleen een schatting gegeven. Mogelijk maakt het bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal specifieker bekend wat de misgelopen inkomsten zijn en hoeveel er is uitgegeven aan beveiligingsmaatregelen.

Vanwege de aanval met de NotPetya-malware waren de containerterminals van dochterbedrijf APM dagenlang buiten werking, waaronder die in de haven van Rotterdam. Ook tal van andere Europese bedrijven werden getroffen door de aanval, maar het is bij veel bedrijven nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn.

Begin augustus publiceerde Bloomberg een overzicht, waarin staat dat het Franse bedrijf Saint-Gobain, dat bouwmaterialen maakt, verwacht 250 miljoen euro aan inkomsten te verliezen. Een Britse fabrikant van schoonmaakmiddelen en condooms verwacht een impact van 90 miljoen pond en Beiersdorf zegt 35 miljoen euro aan inkomsten te zijn misgelopen in de eerste helft van dit jaar. Het Duitse concern moet nog bekendmaken wat de kosten zijn van het tijdelijk stoppen van de productie in zeventien fabrieken.

De NotPetya-malware werd hoofdzakelijk verspreid via de boekhoudsoftware MeDoc van het Oekraïense bedrijf Intellect Service. In eerste instantie leek het om de Petya-ransomware te gaan, maar later bleek dat er alleen delen van de code waren hergebruikt. Daardoor ontstond de naam NotPetya. Ook was de malware volgens verschillende onderzoekers niet als ransomware bedoeld, maar als middel om zo veel mogelijk schade aan te richten.