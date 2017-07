Containerbedrijf APM had ict-beveiliging niet op orde bij NotPetya-aanval

APM, een dochterbedrijf van containervervoerder Maersk, had gebrekkige ict-beveiliging en was daar in voorgaande jaren al meerdere malen over gewaarschuwd, zo blijkt uit onderzoek. APM was slachtoffer van de wereldwijde aanval met de NotPetya-ransomware.

Jarenlang zou APM hebben gekampt met gebreken in de beveiliging. Zo zou een van de belangrijkste systemen, het zogenaamde Terminal Operating System, tot 2015 niet voorzien zijn van antivirussoftware. Ook werd geruime tijd niet gekeken naar wie er toegang had tot gevoelige systemen, en zijn er tot twee jaar geleden geen penetratietesten gedaan om de beveiliging van het netwerk te testen. Dat meldt De Volkskrant op basis van eigen onderzoek.

Ook daarna ging het mis, zo stelt de krant. De leiding van het dochterbedrijf van Maersk zou meerdere malen verbeteringen voor de ict-beveiliging hebben tegengehouden, omdat het vernieuwen van de systemen met downtime gepaard ging. Ondanks expliciete waarschuwingen zou de leiding het beleid niet hebben willen aanpassen.

APM was een van de slachtoffers van de wereldwijde NotPetya-aanval. De ransomware legde het computernetwerk van het containerbedrijf plat, waardoor onder andere administratief werk met de hand moest worden gedaan. De bedrijfsvoering lag ook enige tijd stil. APM heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van De Volkskrant.