Maersk: meeste hoofdsystemen werken weer na NotPetya-aanval

Logistiekbedrijf Maersk heeft maandag bekendgemaakt dat de meeste van zijn belangrijkste ict-systemen weer werken na de internetaanval van afgelopen dinsdag. Bij het Rotterdamse dochterbedrijf APM Terminals gaat de administratie nog met de hand.

In een bericht op zijn website meldt het bedrijf dat 'het nog nooit zoiets heeft meegemaakt en daarom zeer verheugd is om een nieuwe mijlpaal te hebben bereikt in het volledig online brengen van zijn systemen'. De belangrijkste applicaties van het bedrijf zouden weer functioneel zijn. In totaal maakt het bedrijf gebruik van 1500 applicaties, die allemaal in de juiste volgorde online gebracht moeten worden. Maersk wil zich nu richten op het wegwerken van zes dagen achterstand.

Dochterbedrijf APM Terminals vertelt aan RTL dat een aantal computers inmiddels weer werkt. De containeradministratie en het verwerken van laadlijsten zouden nog met de hand gaan. De terminal op Maasvlakte 1 is aan de waterzijde helemaal operationeel en aan de landzijde voor de helft. De terminal op de Maasvlakte 2 daarentegen is aan de landzijde helemaal open, maar ligt aan de kant van het water nog volledig stil, meldt de site. Het oplossen van de problemen kan nog ongeveer een week duren.

TNT-moederbedrijf FedEx zei zaterdag dat er voortgang wordt geboekt in het online zetten van kritieke systemen. Net als Maersk kan het bedrijf nog geen schatting geven van de financiële schade die de internetaanval heeft aangericht. Advocatenkantoor DLA Piper, dat ook in Nederland is gevestigd, zei zondag dat zijn e-mailsysteem weer werkt en dat andere systemen zullen volgen.

De internetaanval van afgelopen dinsdag leek in eerste instantie te zijn uitgevoerd met Petya-ransomware. Later bleek dat het om malware gaat die Petya-code gebruikt, maar waarvan bepaalde delen zijn aangepast. Zo ontstond de naam NotPetya, samen met andere aanduidingen. Het is niet mogelijk om met de malware geïnfecteerde systemen te herstellen.

Dat leidde tot het vermoeden dat de aanval niet was gericht op financieel gewin, maar op het toebrengen van schade. Uit latere analyses kwam naar voren dat de aanval was gericht op Oekraïne. De malware werd verspreid via een update van de boekhoudsoftware van het Oekraïense bedrijf MeDoc. Volgens Microsoft zijn in totaal minder dan 20.000 systemen getroffen. De geheime dienst van Oekraïne zou ervan uitgaan dat Rusland achter de aanval zit.

Maersk Kokura, Kees Torn, CC BY-SA 2.0