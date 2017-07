'Samsung heeft plannen voor bouw van grote oledproductiefaciliteit'

Samsung zou plannen hebben voor de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van flexibele oledpanelen. Deze moet een productiecapaciteit hebben die 30 procent hoger ligt dan die van zijn huidige A3-fabriek in China.

Volgens ETNews moet de nieuwe fabriek, die de voorlopige aanduiding A5 draagt en in Zuid-Korea moet verrijzen, in staat zijn om 180.000 tot 270.000 panelen per maand te produceren. Samsung zou plannen voor de bouw met fabrikanten van de nodige apparatuur hebben gedeeld. Als de bouw van de fabriek op de helft van dit jaar begint, moet de fabriek eind 2019 aan de massaproductie van de panelen kunnen beginnen, schat de site.

Daarnaast zou er een tweede, alternatief plan liggen om twee fabrieken te bouwen met elk een productiecapaciteit van 135.000 panelen per maand. Volgens ETNews zijn de plannen het gevolg van een toenemende vraag naar oledpanelen. Zo zou de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2015 zijn begonnen met de uitbreiding van zijn A3-fabriek als gevolg van een grote bestelling van Apple. In april gingen geruchten dat Apple 70 miljoen oledpanelen bij Samsung heeft besteld voor nieuwe iPhones.

Samsung zou volgende maand de plannen rond de nieuwe fabriek willen afronden. De beslissing zou passen in de strategie om mogelijke Chinese concurrenten voor te zijn in de productie van flexibele oledpanelen. Het gaat om panelen die gebruikt worden voor smartphones en tablets. Samsung maakt geen oledpanelen voor tv's. Bij Samsungs techniek met rgb-leds slijten de drie subpixels niet even snel, wat na verloop van tijd resulteert in een afwijkende kleurbalans. De aanwezigheid van witte leds verhelpt dit, maar Samsungs grote concurrent LG heeft het patent op het gebruik van deze techniek.