'Sharp plant productie oledpanelen voor televisies'

De Japanse elektronicafabrikant Sharp lijkt van plan om grote oledpanelen voor televieis te produceren. Het bedrijf wil hiervoor twee fabrieken bouwen, die halverwege volgend jaar geopend moeten zijn.

Volgens de Japan Times investeert Sharp 57,4 miljard yen, omgerekend ongeveer 460 miljoen euro, in de fabrieken. In de fabriek in de Japanse stad Taki gaan kleine oledpanelen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor smartphones en laptops. De fabriek in Sakai moet ingezet worden voor de productie van grote oleddisplays voor televisies. De fabrieken moeten in april of juni volgend jaar opgeleverd zijn.

Sharp maakte in 2013 al bekend dat het van plan was om oledpanelen voor televisies te gaan maken. De technologie daarvan zou in 2016 klaar zijn, maar het bedrijf zou nog niet weten of de panelen zelf zou gaan produceren, of de technologie als licentie zou aanbieden aan derde partijen. Het bedrijf zou zich willen onderscheiden van concurrenten als Samsung en LG door gebruik te maken van 'unieke materialen' voor een mooiere beeldkwaliteit.

Wat deze 'unieke materialen' zijn en welke technologie het bedrijf wil toepassen, is niet bekend. De Zuid-Koreaanse concurrent LG is in het bezit van de patenten voor oledpanelen die werken met witte leds en een kleurfilter. Mede door deze patenten heeft Samsung eerder aangegeven geen heil te zien in de productie van grote oledschermen. De techniek met rgb-leds van Samsung is namelijk gevoeliger voor slijtage dan de techniek van LG, omdat de drie subpixels niet even snel slijten, wat na verloop van tijd resulteert in een afwijkende kleurbalans. Hierdoor is deze techniek minder geschikt voor televisies, die een relatief lange levensduur moeten hebben.