Facebook werkt in VK samen met non-profits tegen extremistische content

Facebook gaat in het Verenigd Konikrijk samenwerken met non-profitorganisaties om de inhoud van postings op zijn sociale netwerk te cureren. De pijlen worden gericht op haatzaaiende uitingen en video's die geweld verheerlijken.

De socialmediagigant noemt het tegenover de Britse krant The Telegraph een 'counter speech'-campagne. Deze bestaat uit financiering voor onderzoek naar hoe het beste dit soort uitlatingen op Facebook te bestrijden, maar ook training in bestaande bestrijdingsmethodes en financiering voor de uitvoering ervan. Daarnaast gaat Facebook ook gratis advertentieruimte bieden aan de non-profits. Een complete lijst met organisaties waar Facebook mee samenwerkt is niet bekend, maar in ieder geval de Jo Cox Foundation is erbij betrokken. Ook in Frankrijk en Duitsland is Facebook al bezig met het implementeren van deze strategieën.

Facebook had kort geleden al de intentie uitgesproken om vaker en harder op te treden tegen dit soort inhoud op zijn platform. Aanleiding voor deze intentie en de snelle handelingen daartoe is waarschijnlijk de druk die de G7-landen, waaronder de VS, het VK en de EU, een maand geleden op techbedrijven hebben uitgeoefend. Zij riepen op tot het bestrijden van 'misbruik van het internet door terroristen'. Met name de Britse premier Theresa May brak een lans voor deze zaak naar aanleiding van de recente aanslagen in Londen en Manchester.

Kort geleden heeft ook YouTube maatregelen genomen om op zijn platform dit soort content te bestrijden. Daar wordt ook samengewerkt met organisaties van buitenaf om zo veel mogelijk ogen en handen tot hun beschikking te hebben. Ook wordt er zo veel mogelijk ingezet op machine learning en worden advertenties in de strijd gegooid.