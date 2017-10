G7 en techbedrijven worden het eens over verwijdering terroristische inhoud

De G7 en verschillende vertegenwoordigers van Google, Microsoft, Facebook en Twitter zijn het vrijdag eens geworden over de aanpak voor het verwijderen van terroristische inhoud op internet. Zo willen ze dit soort content snel geautomatiseerd verwijderen.

De nadruk ligt daarnaast bijvoorbeeld op het 'delen van best practices en technieken met kleinere bedrijven' en het uitvoeren van research and development, zo melden de partijen in een persbericht. AFP schrijft op basis van een uitspraak van de Franse minister van Binnenlandse Zaken dat het doel van de onderhandelingen was om afspraken te maken over het verwijderen van terroristische inhoud binnen twee uur nadat deze is geüpload. Het persbericht noemt deze termijn niet expliciet. Tot nu toe hadden de bedrijven 24 uur de tijd en deze langere termijn leverde ze al moeilijkheden op.

Toch ligt het voor de hand dat de kortere termijn gehanteerd zal worden, omdat de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk eind september deze eis introduceerden toen ze techbedrijven opriepen om sneller tot verwijdering over te gaan. Volgens AFP is de Britse vertegenwoordiger bij de huidige bijeenkomst in Italië van mening dat het snel verwijderen een goede eerste stap is, maar dat bedrijven nog verder moeten gaan door te voorkomen dat terroristisch materiaal geüpload kan worden.

In de Europese Unie heeft de Commissie een jaar geleden gedragsregels opgesteld over het verwijderen van haatzaaiende inhoud op internet. Dit leidde tot kritiek van burgerrechtenorganisaties, die zeiden dat de bedrijven daarmee de macht kregen om te beoordelen welke inhoud wel en niet is toegestaan. In december van vorig jaar bleek dat de EU niet tevreden was over de aanpak en in april kwamen berichten naar buiten dat er wordt nagedacht over regelgeving op dit vlak.

Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft vormden in juni een werkgroep onder de naam The Global Internet Forum to Counter Terrorism, dat als doel heeft om bestaande samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven te formaliseren en te versterken.