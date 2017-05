Door Sander van Voorst, vrijdag 26 mei 2017 20:51, 10 reacties • Feedback

Tijdens een top in ItaliŽ hebben de G7-landen, waaronder de VS, het VK en de EU, techbedrijven opgeroepen om strenger op te treden tegen extremisme op internet. Daarmee zou 'misbruik van het internet door terroristen' tegengegaan moeten worden.

De oproep vond plaats in de vorm van een gezamenlijke verklaring, waarin de G7-deelnemers hun positie kenbaar maken ten opzichte van terrorisme en extremisme. Daarin schrijven de landen: "De G7 roept aanbieders van communicatiediensten en socialemediabedrijven op om strenger op te treden tegen terroristische inhoud. Wij raden hen aan om snel nieuwe tools te bouwen en te delen, waarmee inhoud die aanzet tot geweld automatisch gedetecteerd kan worden." De mededeling volgt op een aanslag in Manchester, waarbij 22 doden vielen.

Volgens de Britse premier Theresa May 'verplaatst de strijd zich van het slagveld naar het internet', schrijft persbureau AFP. Na een aanslag in Londen in maart riep zij internetbedrijven al eerder op om meer te ondernemen tegen online extremiste. Zij richtte zich toen onder andere tegen bedrijven als Facebook en Google.

In de Europese Unie heeft de Commissie een jaar geleden gedragsregels opgesteld over het verwijderen van haatzaaiende inhoud op internet. Dit leidde tot kritiek van burgerrechtenorganisaties, die zeiden dat de bedrijven daarmee de macht kregen om te beoordelen welke inhoud wel en niet is toegestaan. In december van vorig jaar bleek dat de EU niet tevreden was over de aanpak en in april kwamen berichten naar buiten dat er wordt nagedacht over regelgeving op dit vlak. Daarvoor hadden verschillende techbedrijven de oprichting van een gezamenlijke database aangekondigd, waarin zij hashes delen van verwijderde inhoud.