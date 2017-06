Door Mark Hendrikman, maandag 5 juni 2017 09:31, 10 reacties • Feedback

Facebook en Twitter wil flink strenger optreden tegen terroristen op hun socialmediaplatformen. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt naar aanleiding van de aanslag in het centrum van Londen, afgelopen zaterdag. De bedrijven scharen zich daarmee achter premier May, die om hetzelfde roept.

'Met een combinatie van geautomatiseerde processen en menselijk toezicht zetten we agressieve stappen om terroristische inhoud van ons platform af te halen zodra we ervan op de hoogte zijn. En als we reden hebben om te denken dat mensen gevaar lopen, dan stellen we de autoriteiten op de hoogte,' stelt een Facebook-woordvoerder in een reactie aan Reuters. In een andere reactie van krap een week geleden liet het socialmediabedrijf wel weten dat het niet eens is met een wettelijke plicht op dit soort handhaving door bedrijven.

Ook Twitter zegt, eveneens tegenover Reuters, dat dit soort inhoud geen plek heeft op zijn website, dat het in de tweede helft van 2016 bijna 400.000 accounts heeft stilgelegd en dat het constant werkt aan verbetering van detectiemethodes.

De Britse premier Theresa May riep op de zondagochtend na de aanvallen op de London Bridge en het aangrenzende Borough Market dat 'genoeg genoeg is'. Ze beloofde te gaan werken aan nieuwe antiterrorismemaatregelen voor het Verenigd Koninkrijk en ze roept op tot internationale overeenkomsten om grote techbedrijven aan te sporen tot het strenger reguleren van het internet. 'We mogen deze ideologie geen enkele veilige plek geven om te groeien'.

Zo kort na de aanslag is nog niet duidelijk wat voor middelen de aanslagplegers hebben gebruikt om onderling te communiceren en om hun terreurdaad voor te bereiden. Wel is bekend dat er meer dan twaalf arrestaties verricht zijn op verschillende plaatsen in Londen. Het dodental staat momenteel op zeven en 21 slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De daders reden met een busje in op wandelend publiek op de London Bridge en in uitgaansgebied Borough Market staken ze met messen op voorbijgangers in.