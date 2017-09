Europese leiders: techbedrijven moeten terroristische inhoud binnen 2 uur wissen

De leiders van het Verenigd Koninkrijk, ItaliŽ en Frankrijk, roepen woensdag techbedrijven op om terroristisch materiaal sneller van hun platforms te verwijderen. Ze willen dat dergelijke inhoud binnen een tot twee uur wordt gewist.

Dat blijkt uit een publicatie van de Britse overheid waarin is weergegeven wat premier Theresa May zal zeggen tijdens een bijeenkomst bij de VN in New York. Bij het evenement zullen bedrijven als Facebook, Microsoft, Google en Twitter aanwezig zijn. De Britse premier wil de bedrijven vragen om 'technische oplossingen te ontwikkelen waarmee het uploaden van terroristisch materiaal kan worden voorkomen'.

Daarbij stuurt ze aan op verwijdering binnen maximaal 2 uur, omdat in die periode de verspreiding van het materiaal het snelst zou gaan. Momenteel zou content te lang online staan. Daarbij zal May erop wijzen dat terreurgroepen zich aan het nieuwe beleid zullen aanpassen door te proberen materiaal sneller te verspreiden.

In haar speech wil May verwijzen naar Twitter, dat in de eerste helft van dit jaar ongeveer 300.000 accounts heeft verwijderd. Daarvan werd 75 procent al verwijderd voordat een eerste tweet kon worden geplaatst, aldus het bericht. Ook Facebooks inzet van kunstmatige intelligentie voor het verwijderen van berichten komt terug in de speech van May.

Volgens Politico gaat de eis van 2 uur veel verder dan de huidige periode van 24 uur, die door Europese landen wordt gevraagd. Daarmee zouden de techbedrijven het nu al moeilijk hebben. De woorden van May passen bij haar eerdere oproepen, waarbij ze bedrijven vroeg meer te doen tegen online extremisme.

Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft vormden in juni een werkgroep onder de naam The Global Internet Forum to Counter Terrorism, dat als doel heeft om bestaande samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven te formaliseren en te versterken.