Valve reageert op 'review bombing' om beoordeling van Steam-games te beïnvloeden

Valve zegt maatregelen te nemen tegen 'review bombing' op Steam. Als een game in korte tijd veel recensies krijgt, wordt een waarschuwing getoond. Dergelijke reviews kunnen worden uitgesloten. De aanpassingen hebben geen invloed op de reviewscore in het overzicht.

Valve zegt geen aanpassingen door te voeren in de manier waarop gebruikers reviews achter kunnen laten, maar te focussen op hoe potentiële kopers de reviews kunnen bekijken. Als gebruikers op Steam doorklikken naar de pagina van een spel en naar beneden scrollen, krijgen ze een histogram te zien waarop de verhouding van positieve en negatieve reviews wordt weergegeven. Volgens Valve geeft dat kopers de mogelijkheid om snel te zien of een slechte beoordeling het gevolg is van 'review bombing'.

Ook toont Valve hier nu een waarschuwing als er in een korte tijd opvallend veel reviews zijn achtergelaten en het is mogelijk om alleen die reviews te bekijken of ze juist uit te sluiten. Dat laatste verandert echter niets aan het getoonde histogram of de gemiddelde score die wordt getoond. Alleen de uitgebreide reviews met tekst worden gefilterd.

Review bombing is het doelbewust omlaag halen van een reviewscore, door veel negatieve recensies in korte tijd te plaatsen en positieve recensies naar beneden te stemmen. Op dit moment is de game Firewatch daar slachtoffer van. Mensen zijn boos op de ontwikkelaar van de game, omdat deze beeldmateriaal met dmca-verzoeken offline laat halen van het YouTube-kanaal van PewDiePie. De ontwikkelaar doet dat omdat de YouTuber onder vuur ligt vanwege racistische uitspraken. Boze gamers spreken over censuur of misbruik van dmca en hebben met negatieve reviews de beoordeling van Firewatch op Steam omlaag gehaald.

De recente beoordeling van die game staat nu op 'verdeeld', terwijl dat voorheen 'grotendeels positief' was. In een korte periode zijn er duizenden negatieve reviews achtergelaten. Ook met de nieuwe maatregel van Valve is niet direct te zien dat de game slachtoffer is van review bombing. Alleen als gebruikers naar beneden scrollen en de uitgebreide statistieken bekijken en daar zelf een conclusie uit trekken, wordt dat duidelijk.

Valve geeft toe dat het nieuwe systeem meer moeite vergt van kopers om te kunnen zien of reviews terecht zijn, maar het bedrijf denkt dat dit de beste oplossing is omdat het geen drempels opwerpt voor het achterlaten van reviews. Valve zegt dat er mogelijk nieuwe veranderingen doorgevoerd worden in de toekomst, als Steam overgaat op gepersonaliseerde reviewscores. Het doel is om dan aangepaste beoordelingen te tonen die gebaseerd zijn op games die gebruikers in het verleden zelf hoog hebben gewaardeerd.