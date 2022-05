Metacritic laat gebruikersreviews van games pas 36 uur na release toe

Metacritic laat gebruikersreviews van games pas toe nadat de game 36 uur beschikbaar is. Gebruikers die direct een review willen toevoegen, krijgen een melding te zien dat ze het spel eerst moeten spelen. De site wil hiermee review bombing tegengaan.

Metacritic verklaart tegenover GameSpot dat de wachtperiode is toegevoegd om ervoor te zorgen dat gamers tijd hebben gehad om het spel daadwerkelijk te spelen voordat ze hun mening geven. De beperking is volgens Metacritic ingevoerd na onderzoek aan de hand van data, en met input van recensenten en experts uit de game-industrie.

PlayStation 4-game Ghost of Tsushima is een van de spellen waarbij de nieuwe maatregel zichtbaar is. De game kwam op 17 juli uit en de eerste gebruikersreviews op Metacritic dateren van 18 juli. Recensies door journalisten van websites en tijdschriften verschenen al sinds 14 juli.

Metacritic noemt geen specifieke game of reden waarom de maatregel is ingevoerd, maar het platform dat reviewscores verzamelt, heeft veel te maken met review bombing. Daarbij vullen grote groepen mensen bijvoorbeeld een extreem hoge of lage score in om het gemiddelde te beïnvloeden.