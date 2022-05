Blackmagic Design brengt filmcamera met 80-megapixelsensor voor 12k-video uit

Blackmagic Design heeft de Ursa Mini Pro 12K-videocamera aangekondigd. De camera heeft een 80-megapixelsensor van het Super35mm-formaat, vergelijkbaar met aps-c. Het toestel kan opnemen in 12k-resolutie met 60fps en bij 4k loopt dat op tot maximaal 220fps.

Het Australische Blackmagic Design gebruikt voor de Ursa Mini Pro 12K een nieuwe sensor met afmetingen van 27,03x14,25mm en een resolutie van 12.288x6480 pixels. Bij de maximale resolutie kan de camera opnames maken met zestig frames per seconde. Bestanden worden vastgelegd in het Blackmagic RAW-formaat. Daarbij wordt compressie toegepast, omdat de hoeveelheid data anders niet weggeschreven kan worden.

Opnames op 12k-resolutie met 24fps zouden ongecomprimeerd een datastroom van 2888MB/s opleveren. Met de gecomprimeerde rawformaten van Blackmagic varieert dat tussen 578MB/s en 160MB/s, afhankelijk van de gekozen kwaliteit.

Bij lagere resoluties gaat de maximale opnamesnelheid omhoog als gekozen wordt voor een uitsnede van de sensor. In de 8k-cropmodus gaat de camera tot 110fps en in de 4k-cropmodus is dat maximaal 220fps. De Ursa Mini Pro 12K ondersteunt op alle resoluties ook framerates als 24, 25 en 30fps.

Ook is het mogelijk om te filmen in 8k- en 4k-resoluties terwijl de volledige 12k-resolutie van de sensor wordt uitgelezen. In de camera wordt dan downsampling toegepast, zodat alle beeldinformatie van de sensor wordt gebruikt.

De sensor heeft geen traditioneel bayerfilter, maar een aangepast filter dat volgens de fabrikant is geoptimaliseerd voor verschillende resoluties. Volgens John Brawley, een director of photography die de camera heeft geprobeerd, heeft de sensor een filter met een 6x6-grid met zes rode, groene en blauwe subpixels, gecombineerd met achttien witte subpixels. De videomaker heeft een voorbeeldvideo op Vimeo gezet.

De Ursa Mini Pro 12K heeft een verwisselbare lensvatting, standaard wordt een pl-vatting geleverd. De camera heeft ingebouwde nd-filters, twee CFast-kaartsleuven en een usb-c-uitgang die dataoverdracht tot 10Gbit/s-mogelijk maakt voor opname op een externe nvme-ssd.

Blackmagic brengt de Ursa Mini Pro 12K uit voor 11.999 euro. Het is de eerste cinemacamera die kan opnemen in 12k-resolutie. De fabrikant mikt met het toestel op professionele film- en televisiemakers.