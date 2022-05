DJI introduceert Ronin 4D-cinemacamera met fullframesensor en ingebouwde gimbal

Dronefabrikant DJI introduceert zijn eerste cinemacamera. Deze Ronin 4D heeft een geïntegreerde gimbal en lidar-autofocus. Het bedrijf introduceert twee versies van de camera, die respectievelijk tot 6k- en 8k-raw video's kunnen opnemen.

De DJI Ronin 4D is bedoeld voor professionele filmmakers en beschikt onder andere over een Zenmuse X9-camera met een fullframesensor. De 6k-variant ondersteunt daarbij een maximale videoresolutie van 6008×3168 pixels op 60fps, naast 4k120-opnames. Het 8k-model biedt ook ondersteuning voor 8k-opnames met een framerate van 75 beelden per seconde. Beide varianten bieden '14+' stops aan dynamisch bereik, afhankelijk van de gebruikte iso. De camera's ondersteunen verder de H.264-codec en Apple ProRes 422HQ en ProRes RAW.

De Zenmuse X9-cameramodule wordt in de DJI Ronin 4D standaard gemonteerd op een gimbal die vierassige beeldstabilisatie biedt. De cinemacamera biedt ook een lidar-autofocussysteem. DJI claimt dat dit moet zorgen voor snellere en meer accurate autofocus, ook bij weinig licht. De camera biedt verder voor verwisselbare DJI DL-lenzen of optioneel Leica M-lenzen via een losse mount. De Ronin 4D beschikt daarnaast over ingebouwde ND-filters met negen verschillende stops.

DJI noemt verschillende accessoires op zijn website, waaronder een wireless monitoring-systeem, waarmee gebruikers op afstand de videofeed van de camera kunnen bekijken en camera-instellingen kunnen aanpassen. Voor opslag maakt de camera gebruik van USB-ssd's, CF Express Type B-kaarten of DJI's eigen PROSSD 1TB-ssd's. Het DJI Ronin 4D-systeem biedt verder ingebouwde microfoons en twee 3,5mm-jacks voor audio en een externe microfoon. Het bedrijf biedt ook een audio-uitbreiding met twee XLR-inputs, een SDI-output en een timecode-output.

De Ronin 4D-6K krijgt een adviesprijs van 6999 euro en komt in december beschikbaar. De 8k-variant kost 10.999 euro, wordt geleverd met een DJI PROSSD 1TB-opslagmodule en verschijnt op een later moment op de markt. Beide varianten worden onder andere geleverd met Zenmuse X9-gimbalcamera, de lidar-rangefinder, een monitor, een accu, handvatten en een opberghoes.