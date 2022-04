Gerucht: DJI Mavic 3 Pro krijgt twee camera's en kan 46 minuten vliegen

De DJI Mavic 3 Pro krijgt volgens nieuwe geruchten twee camera's, waarbij het om een groothoekcamera gaat en een zoomlens. De drone, die DJI in november zou willen onthullen, zou ook maximaal 46 minuten kunnen vliegen op een acculading.

DroneDJ en Twitter-gebruiker Jasper Ellens zeggen afzonderlijk van elkaar onder meer de handleiding van de Mavic 3 Pro in handen te hebben gekregen. Volgens deze handleidingen en andere documenten krijgt de Mavic 3 Pro een grotere 4/3"-sensor dan voorgaande drone. Deze sensor zou voor de groothoekcamera gebruikt gaan worden. Deze camera heeft een 24mm-lens met een beeldhoek van 84 graden, een diafragma van f/2.8 tot f/11 en kan vanaf een meter afstand focussen, melden de bronnen.

Deze camera zit in een element dat kan kantelen en draaien. Naast die groothoekcamera zit voor het eerst een extra telelenscamera in de Mavic. Deze kan niet in- en uitzoomen maar staat vast op 6x zoom. Deze camera heeft een 1/2"-sensor, een 160mm-lens met een diafragma van f/4.4 en een beeldhoek van vijftien graden. Deze camera kan vanaf drie meter focussen, is in de documenten te lezen.

De groothoekcamera krijgt volgens de bronnen een 20-megapixelsensor, acht megapixels meer dan de sensor van de zoomcamera. Video's zouden in 5,2k opgenomen kunnen worden. De Mavic 3 Pro zou 920 gram wegen, dertien gram meer dan de Mavic 2 Pro. Ondanks het toegenomen gewicht zou de vliegtijd sterk zijn toegenomen, waardoor de drone nu ruim driekwartier kan vliegen zonder opgeladen te hoeven worden. Opladen gaat volgens de geruchten met een USB-C-kabel.

Volgens de bronnen verschijnen er twee varianten van de Mavic 3 Pro. De reguliere versie gaat 1600 dollar kosten, omgerekend met btw is dit 1650 euro. Daarnaast zou er een Cine-model komen, dat een ingebouwde ssd krijgt en een 1Gbit/s-datakabel. Dit duurdere model krijgt ook de nieuwe versie van DJI's Smart Controller met geïntegreerd scherm die over een afstand van 15 kilometer nog beelden kan sturen. De bronnen claimen dat de drone in november gepresenteerd wordt.

Afbeeldingen via DroneDJ.