Qualcomm brengt drone uit voor ontwikkelaars met onder meer 5G-modem

Qualcomm heeft een drone ontwikkeld voor het Flight RB5 5G-platform. De quadcopter is een referentieontwerp voor ontwikkelaars voorzien van een Spectra 580-isp die 200-megapixelfoto's en 8k30fps videos kan verwerken, en van een chipset die geschikt is voor AI-toepassingen.

Het Qualcomm Flight RB5 5G-droneplatform is bedoeld als basis voor professionele bezorgdrones of foto- en videografiedrones, al dan niet voor militaire verkenningsmissies. Het droneplatform maakt gebruik van een QRB516-roboticaprocessor, een Kryo 585-cpu en een Adreno 650-gpu, en is gebaseerd op een Snapdragon 865-soc. De drone heeft een toegewijde Hexagon Tensor Accelerator in een Hexagon 698-dsp voor complexe AI-taken zoals autonoom vliegen en navigeren in beperkte ruimtes. Dat 5G RB5-platform bracht Qualcomm vorig jaar al uit, maar het bedrijf toont met deze reference drone een praktische toepassing voor het platform.

De drone is voorzien van een Qualcomm Spectra 480 Image Signal Processor die in staat is om foto's te maken van 200 megapixel en video kan opnemen op 8k30fps of 4k120fps met hdr. Standaard heeft de drone geen camera, maar deze processor kan het beeld van zeven camera's op deze kwaliteit tegelijk verwerken. Ook is de drone voorzien van een 5G-modem met mmWave, sub-6GHz-frequentieband en Wi-Fi 6. Daarmee belooft Qualcomm dat de drone geschikt is om lange afstanden te vliegen.

De drone is daarnaast voorzien van verschillende systemen om autonoom te vliegen en objecten te omzeilen, die ook bijvoorbeeld in drones van DJI zitten, onder meer objectherkenning, BVLOS, PX4 en path planning.

Wat Qualcomm nu toont, is een referentieontwerp van een drone dat als platform kan dienen voor de ontwikkeling van professionele drones, een soort developerkit dus. Dat ontwerp is te koop via ModalAI voor omgerekend 3408 euro zonder of 3834 euro met modem en wordt in het derde kwartaal van dit jaar verstuurd. Bedrijven krijgen dan een droneframe voorzien van de Flight RB5-flightcomputer, al dan niet met 5G-modem, de communicatie- en beeldchips en accu, en voorzien van 10x45"-propellers en 2216 880KV-motoren, VOXL ESC's en een Spektrum DSMX-antenne.