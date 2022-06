Corsair brengt nieuwe reeks pre-built game-pc's uit met RTX 3080 Ti-videokaarten

Corsair heeft een reeks pre-built game-pc's aangekondigd, de Corsair One i200, a200 en Pro a200. De pc's zijn gebouwd in een 12L-computerkast en voorzien van een Nvidia RTX 3080 Ti-videokaart, AMD Ryzen of Intel i9-cpu, tot 64GB-ram, tot 2TB geheugen en waterkoeling.

De Corsair One komt in drie nieuwe configuraties. De pc's zijn gebouwd in 12L mini-ITX-kasten van Corsair met een afmeting van 20x17x38cm. Om deze compacte kasten effectief te kunnen koelen zijn ze voorzien van convectiegestuurde waterkoeling op de videokaart en cpu. De kasten worden aangestuurd door een 750W-voeding en zijn allemaal voorzien van meerdere USB-A 3.1-poorten, een USB-C 3.2-poort, een Thunderbolt 3-poort, 3 DisplayPorts, HDMI, 2,5Gbit-ethernetpoort, Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0.

Het grote verschil tussen de verschillende versies zit 'm in de keuze voor processor en geheugen. Daarnaast komt de a200 met 32GB DDR4-3200 Corsair Vengeance-geheugen, in plaats van 64GB bij de andere twee modellen.

i200 Limited Edition a200 Pro a200 moederbord Intel Z490 AMD B550 AMD B550 gpu Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 3080 Ti cpu Intel Core i9-11900K AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 5950X geheugen 2x32GB DDR4-3200 2x16GB DDR4-3200 2x32GB DDR4-3200 opslag 2TB NVMe-ssd 1TB NVMe-ssd 2TB NVMe-ssd

De pc's beginnen bij 4039,90 euro voor de Corsair One a200. De andere twee hebben nog geen prijs online staan. Daar zit wel Windows 10 en twee jaar garantie bij.