Corsair brengt Katar Pro Wireless-gamingmuis uit voor 50 euro

Corsair brengt de Katar Pro Wireless uit, een symmetrische muis gericht op gamers. De 96 gram wegende muis werkt draadloos met Corsairs Slipstream-dongle en met bluetooth. Op een AA-batterij zou de muis het tot 135 uur moeten doen.

Corsair voorziet de Katar Pro Wireless-muis van een optische sensor met een maximale gevoeligheid van 10.000dpi. Er zijn drie presets waarmee de nauwkeurigheid kan worden aangepast en in de Corsair iCUE-software is de gevoeligheid verder naar wens in te stellen. Via die software zijn ook de functies van de zes knoppen aan te passen.

De fabrikant claimt dat de muis minder dan 1ms latency heeft bij gebruik van de meegeleverde USB-dongle. Die werkt met Corsairs Slipstream-techniek op basis van 2,4GHz voor draadloze verbindingen. Corsair verkoopt de draadloze Katar Pro-gamingmuis voor een adviesprijs van 50 euro.