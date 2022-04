Logitech geeft Hero-sensor voor muizen softwarematige upgrade naar 25.600dpi

Logitech maakt dinsdag gratis een softwarematige upgrade van zijn Hero-sensor voor muizen beschikbaar. De upgrade vergroot de maximale gevoeligheid van 16.000dpi naar 25.600dpi bij een reeks muizen van het bedrijf.

Gebruikers ontvangen de upgrade als ze de G Hub-software van Logitech hebben geïnstalleerd en deze bijwerken naar de laatste versie. Muizen met de Hero-sensor hebben vervolgens een maximale gevoeligheid van 25.600 dpi in plaats van 16.000 dpi. Details over hoe de gevoeligheid via de software-update verhoogd kan worden geeft het bedrijf niet. De hogere dpi-waarde is volgens Logitech beschikbaar voor de volgende muizen:

Logitech-muizen die upgrade krijgen naar 25.600 dpi G903 HERO

G703 HERO

G604

G502 LIGHTSPEED G502 HERO

G403 HERO

PRO Draadloos

PRO

Logitech introduceerde de Hero-sensor in 2016, toen met maximale dpi van 12.000. In 2018 verscheen de 16K-variant van de Hero bij de komst van de G502 Hero-muis. Hero staat volgens het bedrijf voor High Efficiency Rated Optical en het bedrijf verwijst voortaan onder de noemer Hero 25K in plaats van Hero 16K naar de sensor. Volgens het bedrijf is de sensor ondanks zijn hogere maximale dpi nog altijd tien keer energiezuiniger dan zijn Logitech G-sensoren. Vorig jaar introduceerde Logitech nieuwe versies van zijn G903-, G703- en G403-muizen, die van de Hero-sensor zijn voorzien.