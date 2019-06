Logitech voorziet drie gamemuizen van verbeterde sensor

Logitech heeft op de E3 aangekondigd dat het drie gamemuizen gaat voorzien van een betere sensor. Deze HERO 16K-sensor moet zorgen voor betere prestaties en precisie en een verbeterde batterijlevensduur. De muizen zijn naar verwachting nog in juni te bestellen.

Volgens Logitech gaat het om de twee draadloze muizen G903 en G703, en de bedrade G403. Deze muizen krijgen binnenkort de HERO-sensor mee, waarbij HERO volgens Logitech staat voor High Efficiency Rated Optical. Deze sensor zou tien keer zo energiezuinig zijn dan de vorige generatie, terwijl het 'zeer nauwkeurige gameplay' biedt. De HERO-sensor is niet nieuw in Logitech-muizen, zo zit het onder meer in de Pro-muizen van het bedrijf.

Met de verbeterde sensor krijgt de G903 een batterijduur van 140 uur. Dat is ruim honderd uur meer dan de huidige G903 volgens Logitech aan kan. Voor de rest heeft Logitech voor zover bekend weinig gewijzigd aan de muis en kan deze nog steeds draadloos opladen door middel van het Wireless Charging System van Logitech. Ook heeft de muis instelbare rgb-verlichting, een tweehandig ontwerp en tot 11 programmeerbare knoppen.

De accuwinst is bij de G703 een stuk minder groot. De G703 kan straks tot 35 uur mee, waar dat bij de huidige versie tussen de 24 en 32 uur is, afhankelijk van of de verlichting aanstaat of niet. Wel gaat de maximale resolutie omhoog van 12.000dpi naar 16.000dpi en is het gewicht verlaagd naar 95 gram. Ook deze muis kan draadloos worden opgeladen met Logitech-apparatuur.

Over de G403 schrijft Logitech dat de betere HERO-sensor 'gebruikers de tracking-nauwkeurigheid en prestaties' geeft 'die ze nodig hebben om te winnen'. Het Zwitserse bedrijf zegt verder dat alle drie de muizen 'naar verwachting' in juni beschikbaar zijn. De G403 moet 70 euro kosten, de G703 100 euro en de G903 150 euro.